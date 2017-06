Festival | Vlaanderen Tweet

› Eerste dag Genk on stage goed voor 20.000 bezoekers

Met stralend zomerweer kon Genk zich geen betere start wensen van de vijftiende editie van Genk on stage. De Limburgse house DJ Vancos mocht om 19 uur de spits afbijten op Factor J. Tyler Bryant & The Shakedown opende even later op de Main Stage. Het gratis stadsfestival klokte gisteravond af op meer dan 20.000 bezoekers.

De weergoden waren Genk on stage op deze eerste dag alvast goed gezind: de grote hitte van de afgelopen dagen was voorbij, maar goed weer is het nog steeds. "Dat, gecombineerd met een sterke affiche maakte dat we meteen een stevige start hebben genomen", aldus een tevreden evenementenschepen Lotte Trippaers. "Het was dan ook al vroeg op de avond gezellig druk in het stadscentrum. Zo stond het Stadsplein om 21 uur al goed vol voor onze Limburgse The Sore Losers."



Ook Marky Ramone's Blitzkrieg en Meskens in Motown lokten veel volk samen met DJ Pat Krimson.



De festivalweide van Factor J had ook een gezellige eerste festivalavond, wist schepen Anniek Nagels: "Omstreeks 22 uur waren er al zo'n 3.000 jonge festivalgangers en er bleven mensen toekomen. Met Faisal en Dr. Lektroluv hadden we dan ook een paar kleppers op de affiche staan."

Wat staat er nog op het programma?

ZATERDAG 24 JUNI 2017

Arno, Het Zesde Metaal, School is Cool, Tout Va Bien, Meuris XL, Kapitan Korsakov, Roméo Elvis x Le Motel, De Geest, The Whatevers, The Excitements (SP), Michael Schack, Jules X, Jacle Bow, Zwangere Guy, dj Lennert Wolfs, DVKES, Winterland '76: a Tribute to the Band, Wooly Mammoths, The Hourglass Instinct, Polly et Les Quatre Snaar, Elysian, Borderline Breakdown Band, Koyle, Tom & Tal, Vintage Code, Polyte, Lennow, Mike Raverz, Royal Badness, Avilo, Definitely Maybe, Liënto, Ruin The Vibe, Niels Maggen, dj BadiaOfficial, Bass Maniac, Black Cat Biscuit, Generale Klankmaatschappij, Pelican Bay, Mambele



ZONDAG 25 JUNI 2017:

Milow, Stan Van Samang, Buscemi, SX, Cleymans & Van Geel, Van Echelpoel, Kids on stage presents Baba Yega, Ketnet-musical: Unidamu & Jorn, dj Ward, Bai Kamara Jr. (SL), Tamino, Safi, Pepe, M&T feat. MC Mota, RTTN feat. MC Seko, Yass, Among The Saints, Jake Walker, God Save The Kinks, Lattiiiswagger, Laylow, Trust, Chaz & Djalu, Wietse, Mental Circus, Mr Phonky, Muze, Ibe, OZ Cypher, Marco Cirone Quartet plays The Police & Sting, AdelicFunk (NL), Slenteraar, Christian, Ilke, Eline & Tom, Ga voor Kunst, Fubar, The Villa Basta Girlies, SuperShake, Barely Autumn



Meer info: www.genkonstage.be