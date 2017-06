Evenement | Vlaanderen Tweet

› London Grammar op maandag 11 december 2017 in de Lotto Arena Antwerpen

Breekbare electropop die je raakt tot in het diepste van je ziel. Op het kruispunt tussen Florence + The Machine, James Blake en The xx. De heerlijke sound van London Grammar is zonder twijfel begeesterend te noemen en wist in geen tijd harten te veroveren over de hele wereld.

Het Londense trio brak door in 2013 met debuutplaat ‘If You Wait’. Het album kampeerde wekenlang in de hoogste regionen van de charts en werd in België bekroond met dubbel platina. Na jaren van intensief toeren en schrijven is opvolger ‘Truth Is A Beautiful Thing’ klaar! Ook hier klinkt Hannah Reid’s stem als die van een nachtegaal en is de melancholie nooit veraf. London Grammar heeft voor de nieuwe plaat alle registers open getrokken. Ze werkten samen met een resem prestigieuze producers, waaronder Grammy- en Oscar-winnaar Paul Epworth (Florence + The Machine, Adele). Elk nummer is een parel geworden, getuige eerste singles “Big Picture” en het magistrale “Oh Woman Oh Man”.



Na eerder al een onvergetelijke passage op Rock Werchter en een compleet uitverkocht Vorst Nationaal, zakken Hannah Reid, Dan Rothman en Dominic Major ook dit jaar af naar ons landje. In de zomer op de main stage van Pukkelpop, in het najaar in de Antwerpse Lotto Arena! Laat je beroeren door de kristalheldere stem van Reid en zwijmel weg op de dromerige melodieën van London Grammar op maandag 11 december. Tickets voor het concert in de Lotto Arena zijn beschikbaar vanaf vrijdag 23 juni om 10u.



TICKETS VIA PROXIMUSGOFORMUSIC.BE



TICKETPRIJZEN:

47 EURO - 43 EURO - ​39 EURO - 35 EURO

(PRIJS INCL. SERVICEKOSTEN)