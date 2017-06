Film | Vlaanderen Tweet

› Jan Verheyen lanceert trailer van Het Tweede Gelaat

Vanaf 25 oktober speelt Het Tweede Gelaat in de bioscoop en de trailer is inmiddels klaar.

Na De Zaak Alzheimer en Dossier K., is Het Tweede Gelaat het sluitstuk van een filmtrilogie gebaseerd op Jef Geeraerts’ “Vincke & Verstuyft” reeks. Voor deze verfilming van het boek “Double Face” vinden we opnieuw Koen De Bouw en Werner De Smedt in de beide hoofdrollen.



Het Tweede Gelaat wordt geregisseerd door Jan Verheyen die eerder ook al Dossier K. onder regie nam. Het wordt zijn 14de film. « Het Tweede Gelaat komt in oktober uit, 14 jaar na De Zaak Alzheimer en 8 jaar na Dossier K. Ik ben ontzettend trots op wat we hebben gerealiseerd en ik ben er van overtuigd dat de film de hoge verwachtingen van het publiek zal inlossen. De trailer geeft alvast een stevig voorsmaakje. » aldus Jan Verheyen.



Naast Koen De Bouw en Werner De Smedt, neemt ook Greg Timmermans opnieuw zijn rol van inspecteur Cassier op. Naast hen spelen Hendrik Aerts (Het Vonnis), Jurgen Delnaet (Halfweg, Cordon 2), Chris Van den Durpel (Vermist, Marina), Hilde Heijnen en nieuwkomer Sofie Hoflack belangrijke rollen. Om de ensemblecast volledig te maken, zijn er eveneens rollen voor o.a. Jasmine Jaspers, Kadèr Gürbüz, Peter Thyssen, Michiel De Meyer, Marijke Pinoy, Kim Hertogs, Christel Domen, Julie Van Den Steen, Karel Vingerhoets, Sven De Ridder, Daan Hugaert en Erik Goris.

Synopsis De ooit onvoorwaardelijke vriendschap tussen commissarissen Vincke en Verstuyft gaat door diepe dalen als ze worden geconfronteerd met een reeks gruwelijke moorden. Ook een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de vrienden wanneer Verstuyft valt voor haar charmes. En ondertussen heeft de seriemoordenaar een nieuwe prooi in het vizier…



Het scenario van de film werd geschreven door Carl Joos (De Zaak Alzheimer, Dossier K., The Broken Circle Breakdown, De Behandeling) en is gebaseerd op het boek ‘Double Face’ van Jef Geeraerts. Achter de camera staat Danny Elsen (De Premier, Tot Altijd, Loft).



Het Tweede Gelaat wordt geproduceerd door Peter Bouckaert voor Eyeworks Film & TV Drama, in co-productie met met Phanta Film (NL), Vero Film, ZDF en één. De film kwam tot stand met de steun van VAF/Filmfonds, Screen Flanders, Het Nederlands Filmfonds, de Production Incentive van het Nederlandse Filmfonds, het STAP Programma van Telenet, Kinepolis Film Distribution en de Belgische tax shelter voor filmfinanciering in samenwerking met Scio. KFD (Kinepolis Film Distribution) verdeelt de film vanaf 25 oktober 2017 in de bioscoopzalen.