Theater | Vlaanderen Tweet › Fakkeltheater stelt nieuwe seizoensbrochure voor in aanwezigheid van talrijke theatermakers Traditiegetrouw stelt Sam Verhoeven, directeur van het Fakkelteater de nieuwe seizoensbrochure voor op een persmoment. Ook deze keer kwamen heel wat acteurs en theatermakers vertellen wat ze zouden brengen in het Fakkelteater het komende seizoen, notabene het 62e werkingsjaar van het Fakkeltheater. Ze waren allemaal beschikbaar voor een informele babbel met de pers over hun theater-exploten in het Fakkeltheater. Groot nieuws voor het Fakkeltheater zelf; zij breiden uit met extra ruimte voor ticketshop en secretariaat naar de Hoogstraat. En…het theater blijft opnieuw de hele zomer open. Tevens werd een van de bezielers van het Fakkeltheater gevierd, zakelijk directeur Walter Groener mag terugblikken op 61 verdienstelijke jaren in het Fakkeltheater. Renovatiewerken in seizoen 2017-2018 met o.a. nieuwe ticketshop en back office ruimtes: De afgelopen seizoenen heeft het Fakkeltheater - met de steun van de Stad Antwerpen - continu geïnvesteerd in de herwaardering van de infrastructuur. Dit renovatieproces zal de komende drie seizoenen worden verdergezet. Zo zullen, na meer dan 25 jaar, de ticketshop en het secretariaat van het Fakkeltheater, in de loop van december van dit jaar, verhuizen naar de Rode Zaal. Het pand waar momenteel nog het Bierhuis gevestigd is, wordt de nieuwe locatie van de ticketshop en het secretariaat. Op die manier vergroot het Fakkeltheater de aanwezigheid van de Rode Zaal, in het hartje van de Oude Stad. In het voorjaar van 2018 wordt dan de volledige gevel van de Rode Zaal, aan de kant van de Hoogstraat, gerenoveerd. De bedoeling is dat deze werken tegen eind mei van volgend jaar afgerond zijn.



Alle voorstellingen in de nieuwe seizoensbrochure zijn vanaf nu te boeken en tot in het detail op te snorren via de website van www.fakkeltheater.be De ticketshop(nu nog even in de Reyndersstraat) en de theaterkassa blijven natuurlijk ook geopend.



Traditiegetrouw presenteert het Fakkeltheater enkele eigen producties:



In samenwerking met Timing en T-Mg BSO is er het aangrijpende theaterstuk "Vergeet Mij Niet". Over de strijd van een grootvader en zijn kleinzoon tegen dementie. In februari 2018 wordt deze parel hernomen in de Rode Zaal, met Carry Goossens, Ann De Winne en Manu Jacobs.



In september 2017 start het 13e seizoen van "Hotel Vocal". Daisy Thys en Sam Verhoeven ontvangen dit seizoen een resem grote namen zoals: Jelle Cleymans, Luc Caals, Hans Peter Janssens en Dieter Troubleyn. Er komt in november ook weer een Special van Hotel Vocal met zevenkoppig live orkest, Sandrine en Barbara Dex.



Vanaf oktober is "Chansons Charmantes" weer van de partij. Een unieke café-chantant met onder andere Sabine Thiels, Jo Lemaire en The Jacquelines op het programma.



Deze zomer blijft de Rode Zaal non-stop open. Vanaf 30 juni brengt Het Achterland samen met het Fakkeltheater de nieuwe zomerkomedie "Café Beveren" met Janine Bisschops, Peter Van de Velde, Peter Van Asbroeck, Linda De Ridder, Annemarie Picard en Thomas Van Goethem in de hoofdrollen, in een regie van Jeroen Maes.



Daarnaast zijn er weer flink wat opvallende nieuwe gastproducties in het Fakkeltheater. Een mooie mix van theater, comedy, musical en jeugdvoorstellingen.



De seizoensopener wordt "ADELA EN HELENA" met Chris Lomme, Katelijne Verbeke en Simone Milsdochter in de Rode Zaal. Jean Kluger en Hans Kusters zijn de producenten van dienst en maakten dit stuk over het leven van hun moeders.



Loge 10 brengt drie nieuwe producties. Op 8 maart 2018 gaat "Een Inspecteur Belt Aan" in première, waar een verlovingsfeest ruw verstoord wordt wanneer een inspecteur aanbelt en vragen stelt over de verdachte dood van een meisje.

In "Stilte, We Draaien" is er de Vlaamse première, van een wervelende komedie waarin het publiek als figurant een belangrijk onderdeel van het verhaal is. Vanaf 19 april 2018 in de Rode Zaal. In "Heel Geestig" zien we Leah Thys in de rol van mevrouw Arcati, een helderziende. Vanaf 31 mei 2018 te zien op de planken van de Rode Zaal.



Uitgezonderd. bracht de afgelopen seizoenen al een paar hilarische komedies naar het Fakkeltheater. Volgend seizoen brengen zij twee komedies. In "Vapeurs" zien we vier vriendinnen die de overgang al achter de rug hebben, er tegenaan kijken, of er juist middenin zitten.In deze Vlaamse versie zien we Ann Tuts, Lulu Aertgeerts, Nele Goossens en Anne Mie Gils. Met deze voorstelling lanceert de producent ook een nieuw concept: Ladies At The Theatre. En dan is er ook nog"De Soundmixshow". nNiemand minder dan Bart Kaëll speelt de hoofdrol. Te zien in de Rode Zaal vanaf 11 januari 2018.



Het Achterland brengt in het nieuwe theaterseizoen niet enkel "Café Beveren", maar ook een herneming van de succesvolle komedie "Viva Minerva" in december 2017. Daarnaast is er ook nog "Azzek Nog Zou trouwen".



De Strangers bestaan dit jaar 65 jaar. En dat wordto.a. gevierd met uitgaves met de herneming van de succesvolle revue: "Azzek Nog Zou Trouwen", met in de hoofdrollen onder andere Luc Caals, Marc Fransen en An Vanderstighelen.





Ook Theater Zeemanshuis waagt de zomersprong. Als de deuren van "Café Beveren" sluiten, spelen zij vanaf 18 augustus hun klassieker "Schippersstraat", het authentieke verhaal over de kinderjaren van volkszanger John Lundström.



Zij brengen in oktober 2017 in de Zwarte Zaal "God, Erger Je Niet". In februari 2017 speelt Theater Zeemanshuis "De Tribune", waarin een groep vrienden mekaar enkel nog maar ziet op de tribune van hun favoriete voetbalploeg. Een stuk over kameraadschap, vloeken, pils en gezang.



Paljas Producties brengt volgend seizoen twee producties. In "Nacht, Moeder" zien we Marleen Merckx en Leen Dendievel in de hoofdrollen. In dit stuk zien we hoe een dochter aan haar moeder vertelt dat ze niet meer verder wil leven. Te zien in de Rode Zaal op 1, 2 en 3 december 2017.



Luc Caals wordt 65 en staat 45 jaar op de planken. Hij speelt een prachtige monoloog van Ron Aldridge: De Tranen van Een Clown. Op 23, 24 en 25 maart 2018 in de Zwarte Zaal.



Tableau nr. 1 speelt volgend seizoen "Twee Flikken". Flikken van dienst zijn Bert Cosemans en Bart Van Avermaet die ervan dromen om Starsky & Hutch te zijn. In november 2017 te zien in de Rode Zaal.



In augustus 2017 wordt de Zwarte Zaal omgedoopt tot een forum waar allerlei jong en minder jong talent zijn of haar kunnen tentoon spreiden, bij "Talent Der Lage Landen" en "Kids Talent".



Theater van A tot Z is een nieuwe organisatie die is ontstaan vanuit Fast Forward en Educatief Theater Antwerpen spelen in het Fakkeltheater "Hotel Hallo" en "Tiresias".



Riet Muylaert en haar band zijn op 12 oktober te gast in de Rode Zaal voor een grandioze ode aan de onbetwiste koningin van het Vlaamse Lied: Marva.



"De Improfeten" zorgen elke 3e woensdag van de maand voor het nodige amusement in de Zwarte Zaal. Ze zijn een professioneel improvisatie-theatergezelschap met Jeron Dewulf, Tom Saeys, Christophe Stienlet, Jan Buermans, Michael Taeymans en Jo Hens.



Minth speelt in oktober 2017 een herneming van de musical "Jekyll & Hyde" in de Rode Zaal. Hans Peter Janssens zal dit keer de hoofdrol voor zijn rekening nemen.



Holebitheater VREAK brengt in december 2017 de première van hun creatie: "Stoelendans" in de Zwarte Zaal. Nele Goossens komt op 12 en 13 januari 2018 terug naar de Zwarte Zaal met haar solovoorstelling "Dag Janine en Dag José". Luc Caals in januari 2018 terug naar de Zwarte Zaal met: "Luc Caals Trakteert". Dit jaar heeft hij Ann De Winne te gast. Muziektheater Promitheus brengen twee musicalpremières in de Zwarte Zaal: "Next To Normal" en later in het seizoen "Gutenberg". Een laatste succesreeks van "In De Schaduw Van Toon" met Herman Van Hove over zijn belevenissen als laatste manager van de legendarische Toon Hermans. Lissa Meyvis zingt de mooiste liedjes van de grootmeester. De maker van de populaire kindermusical "Lotje" komen volgend seizoen met een nieuwe musical voor de allerkleinsten: "De Kleine Draak", gebaseerd op de kinderboeken van Lieve Baeten. De première is voorzien op 23 en 24 februari in de Rode Zaal. Debbie Crommelinck, Bert Verbeke en Jef Hoogmartens spelen "Naamloze Gebeurtenis" op 2, 3 en 4 maart in de Zwarte Zaal. Een pijnlijk-grappig en absurd sprookje. Geschreven en geregisseerd door Mathias Sercu.



Er is ook nog een mooi aanbod aan Jeugd en andere voorstellingen. We verwijzen hierbij graag naar website en seizoensbrochure. Wij kijken er ontzettend naar uit het publiek talrijk te mogen verwelkomen naar al deze voorstellingen die we opgenomen hebben in de nieuwe seizoensbrochure. We wensen ook alle theatermakers, producenten, pers en partners te danken voor hun vertrouwen in het Fakkeltheater.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Seizoensbrochure 2017-2018 is te verkrijgen aan de kassa van het Fakkeltheater (voorlopig nog in de Reyndersstraat) en alles is tevens te consulteren op hun website.



Tickets: kunnen online gereserveerd worden via de webshop van www.fakkeltheater.be, telefonisch via 070 246 036 en tevens aan de kassa van het Fakkeltheater, Reyndersstraat 7 te 2000 Antwerpen.





