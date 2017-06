Evenement | Vlaanderen Tweet

› Mister Gay Raf Van Puymbroeck ruilt sjerp voor high heels

Afgelopen zaterdag werd de nieuwe Mister Gay Belgium verkozen tijdens een finaleshow in theater Elckerlyc in Antwerpen. De voormalige Mister Gay 2016 en docent sport en bewegen aan de Thomas More Hogeschool Raf Van Puymbroeck (22) blijft ook na zijn jaar een verhaal van diversiteit vertellen, maar deze keer wel via dans. Want samen met Jef De Prins (20) en Yannick Van Damme (18) stelde hij tijdens het Mister Gay Belgium gala zijn nieuwe project ‘Trinxx’ voor. Een formatie bestaande uit 3 jonge mannen, die dansen op naaldhakken – high heels.

Van Puymbroeck, zelf ook danscoach en choreograaf, wil met ‘Trinxx’ een signaal geven. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Je moet op elke moment 100% jezelf kunnen zijn en kaart met ‘Trinxx’ de stereotypen en vooroordelen aan. Ook jongens kunnen en mogen dansen op hakken, zegt Raf.



‘Trinxx’ zal de komende maanden al te zien zijn op enkele Vlaamse podia o.a. op zondag 13 augustus tijdens het Closing Festival van Antwerp Pride.