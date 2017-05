› Mister Gay Belgium 2017 is Jamie Deblieck

EUR 19.90

Kuringen is een deelgemeente van Hasselt, niet enkel de hoofdstad van Limburg, maar ook de Hoofdstad van de Smaak. Typische Hasseltse specialiteiten zijn de talrijke jenevers en speculaas. Geen betere bestemming dus voor een culinair dagje uit! In de Nieuwstraat opende in mei 2012 een nieuw eetadresje: Het Zoete Leven. Zoals de naam verraadt kun je hier terecht voor een klein of uitgebreid ontbijt, een lekker ijsje, koffie met of zonder taart, pannenkoeken en wafels, maar ook voor lichte lunches, een speciaal biertje of een verfrissende cocktail. (...)