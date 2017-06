Theater | Vlaanderen Tweet

› Laatste kans voor succesproductie Mafkegels in Fakkeltheater Antwerpen

Take Twee Producties brengt wegens groot succes extra voorstellingen van de theatershow Mafkegels. Deze keer in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen op 2, 3 en 4 juni 2017. Het voordeel van deze zaal is, dat ze toegankelijk is voor rolstoelpatiënten of mensen die minder goed te been zijn. Dit is de allerlaatste kans om de succesproductie bij te wonen!

Ook nu staan Danny Nagels, Dorothy Wuyts, Laura De Leeuw, Pietro Ramman en het duo ’Ben en Jerry’ weer klaar om uw lachspieren 2 uur te laten werken in een authentieke revue stijl. 100% lachen verzekerd. Een aanrader van een theatershow voor al wie dit nog niet gezien heeft en misschien voor wie hem in Merksem zag is het nog eens een kans om met vrienden en kennissen terug te keren.

Info en tickets U kan nu reeds plaatsen reserveren via 070/246 036 of via www.fakkeltheater.be