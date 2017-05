Festival | Vlaanderen Tweet

Gratis stadsfestival Genk on stage breidt uit met twee podia

De laatste namen voor het gratis stadsfestival Genk on stage zijn bekend. Na nationale en internationale headliners Marky Ramone’s Blitzkrieg (US), Gogol Bordello (US), Milow, Arno, Het Zesde Metaal, School is Cool, SX, Meuris XL, Dr Lektroluv en Stan Van Samang wordt nu nog voornamelijk lokaal talent aan de affiche toegevoegd. In totaal staan meer dan 100 artiesten op het festival. Bovendien plaatst Genk on stage twee gloednieuwe podia, met onder andere dj’s Pat Krimson en Buscemi als headliners. Kids on stage, het kinderprogramma op zondagnamiddag, pakt dit jaar uit met Baba Yega en de Ketnet-musical Unidamu. Genk on stage vindt eind volgende maand plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni.

Twee extra aanvullende podia "Terwijl het aantal podia op andere festivals afneemt, zorgt Genk on stage net voor meer sfeer en beleving in het centrum dankzij twee nieuwe podia. Zij vormen een mooie aanvulling op het bestaande aanbod," zegt schepen van evenementen Lotte Trippaers. De Grote Markt is één van de centrale kruispunten van het festival. "Vorig jaar stond hier nog een Food Plaza, dit jaar pakken we uit met een nieuw concept: een hippe zomerbar met een dj-programmatie, een initiatief van Genk on stage in samenwerking met twee lokale horecazaken, Shakerato en 't Stadscafé." Headliners van die Zomerbar zijn Pat Krimson, Lennert Wolfs en dj Ward. Ook in de Winterslagstraat komt een gloednieuw podium, met vooral plaats voor lokaal talent. Op zondag sluit Buscemi dat podium af met zijn latino-getinte dansmuziek.

Extra namen voor Fruit Stage en kleinere podia De laatste namen voor de Fruit Stage op de Fruitmarkt zijn nu ook bekend. De Genkse singer-songwriter De Geest – aka Geert Vanloffelt – en bekende drummer Michael Schack vullen de twee ontbrekende line-upgaten op zaterdag in. Zondag krijgt een jazzy tintje met het Marco Cirone Quartet dat muzikale covers brengt van The Police en Sting. Hun show wordt voorafgegaan door het Gentse jazzensemble Jake Walker. Het podium op de Stationsstraat gaat naar jaarlijkse gewoonte voor het stevigere gitaarwerk met als headliners Koyle, Interstate 74 en het folky Among The Saints.

Factor J vult line-up aan met lokaal talent Factor J vervolledigt de line-up met een hoop namen. Vrijdag staat Maverick, één van de breinen achter AKS op Factor J. Voor het eerst zal Factor J² ook open gaan op vrijdag. Dan host het Genkse Huiskamer het podium. De organisatie nodigt de 7" vinyl-koningen van Mensch, erger je niet! uit. NiGa en Forza Racing Soundsystem maken dat plaatje compleet.



Zondag wordt Factor J² aangevuld met klinkende hiphopnamen. De populaire Antwerpse rapper Safi mag de boel op stelten zetten en brengt 'Een Beetje Liefde'. Pepe zorgt ervoor dat het alleen maar 'beter, beter, beter' wordt. Het Genks duo Chaz & Djalu geeft het startschot op Factor J².



Meer Genkse namen op de Factor J-affiche: rocktrio The Hourglass Instinct speelt op zaterdag terwijl singer-songwriter en Villa Basta-pupil Wietse Ghoos een podiumkans krijgt op Factor J. Meer lokaal talent vind je opnieuw op Villa Cité, het podium van Villa Basta. Daar kan je live-acts en dj's spotten zoals Ibe (die onlangs de Ed Sheeran-wedstrijd van Studio Brussel won), Slenteraar, Tom, Ilke & Eline, zanggroep van Claudia Guarraci, 'free mic'-avond met OZ Cypher en dj's AVILO, Polyte, Bass Maniac, Ruin the Vibe, Mike Raverz en Niels Maggen.

Kids on stage op zondagnamiddag Kids on stage 2017 wordt een speciale editie. Deze keer geen instrumenten op het podium, maar wel heel veel volk! Headliner van Kids on stage is het gemaskerde Baba Yega dat Belgium's Got Talent 2016 met verve won. Het buitenaardse dansmysterie brengt een indrukwekkende live show met dj en zal één uur lang het publiek verbazen met hun geweldige danspassen. Na Baba Yega wordt het podium van Kids on stage bestormd door Ketnet Musical: Unidamu. Maar liefst 24 castleden zullen samen met Herman Verbruggen (Markske van F.C. De Kampioenen) en Ketnet-wrapster Sien Wynants een dynamische musical brengen met tophits en indrukwekkende choreografie. De piepjonge DJ Jorn sluit Kids on stage af met een toffe afterparty.

Meer info

Genk on stage vindt plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni.



www.genkonstage.be