Evenement | Vlaanderen Tweet

› Ariana Grande annuleert concert in Sportpaleis op zondag 28 mei 2017

Volgend op de aanslag in Manchester van maandagavond, beslist Ariana Grande om alle concerten van haar ‘Dangerous Woman Tour’ te annuleren tot en met 5 juni. Dat bevestigt het management van de zangeres in een kort statement.

"Due to the tragic events in Manchester the Dangerous Woman tour with Ariana Grande has been suspended until we can further assess the situation and pay our proper respects to those lost. The London O2 shows this week have been cancelled as well as all shows thru June 5 in Switzerland. We ask at this time that we all continue to support the city of Manchester and all those families affected by this cowardice and senseless act of violence. Our way of life has once again been threatened but we will overcome this together. Thank you."



Ook de Belgische passage, voorzien op zondag 28 mei in het Sportpaleis, is dus afgelast. Ticketkopers kunnen uiteraard rekenen op een volledige terugbetaling en worden daarvoor persoonlijk gecontacteerd door de ticketpartner Tele Ticket Service met meer informatie.



Alle andere geplande concerten in ons land gaan – tenzij tegenbericht – door zoals gepland. De veiligheid van concertgangers, van artiesten en hun crew en van medewerkers is en blijft onze allerhoogste prioriteit. De verhoogde staat van waakzaamheid en verscherpte veiligheidsmaatregelen, van kracht sinds eind 2015 naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en het opgetrokken dreigingsniveau in ons land, blijven van kracht. De concertzalen en organisatoren van shows worden door overheden bijgestaan. Er is overleg op regelmatige basis. Er wordt opgeroepen de instructies van de security ter plaatse op te volgen en om verdachte zaken of handelingen steeds te melden.



Ook wij zijn diep geraakt door de vreselijke gebeurtenis in Manchester en zijn met onze gedachten bij de slachtoffers, alle aanwezige concertgangers, hun vrienden en familie, het Live Nation UK team en de Ariana Grande crew.