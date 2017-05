Musical | Vlaanderen Tweet

› Lauren De Ruyck wordt Roodkapje in interactieve sprookjesmusical

Na het enorme succes van 'Doornroosje', 'Assepoester', 'Sneeuwwitje' en 'Rapunzel', zet Music Hall haar mooie traditie van sprankelende sprookjesmusicals volgend seizoen verder met een frisse, interactieve bewerking van 'Roodkapje'. Dé vraag die iedereen zich dan natuurlijk stelt is: Wie wordt Roodkapje? Het antwoord: Lauren De Ruyck!

Nadat ze in 2015 nipt de duimen moest leggen tegen Marthe in de finale van 'K3 zoekt K3', besloot de getalenteerde Lauren zich terug te trekken in de anonimiteit en zich volledig te richten op haar studies psychologie aan de universiteit van Gent. Voor Lauren, die we allemaal ook kennen van haar rollen in o.a. 'Galaxy Park' en de musicals 'Fiddler On The Roof', 'Domino', 'Kuifje: De Zonnetempel', 'Peter Pan' en 'Daens', is de rol van Roodkapje een weloverwogen terugkeer naar het publieke leven. 'Roodkapje, de sprookjesmusical' speelt in de herfstvakantie 2017 in Antwerpen, Hasselt en Gent, en in de kerstvakantie in Gent.



"Ik heb toch even getwijfeld toen ik de vraag kreeg om auditie te komen doen voor 'Roodkapje, de sprookjesmusical'. Na het 'K3 Zoekt K3'-avontuur, dat een enorm leerrijke ervaring voor me was, had ik er allemaal even genoeg van. Ik nam het besluit om me volledig te focussen op mijn studies en stond sindsdien ook niet meer op een podium. De voornaamste redenen waarom ik toch toegehapt heb voor Roodkapje, zijn het team dat deze productie creëert en het superleuke script. Ik ken Brigitte (Derks) en Chris (Van Tongelen) al langer en heb een blind vertrouwen in hen. Toen ik in het script kon lezen dat onze Roodkapje een pittige jonge vrouw was met een eigen mening en niet het huppelende, onschuldige schaapje uit het originele sprookje, was ik helemaal verkocht. Ik voelde meteen een band met haar", zo besluit Lauren De Ruyck met een brede glimlach.

Het verhaal Het alom geliefde sprookje van de gebroeders Grimm, wordt onder een fris, eigentijds kapje gestoken, met een Vlaamse cast, veel humor en leuke liedjes. 'Roodkapje, de sprookjesmusical' bewandelt dus wel het pad van het gekende sprookje van de gebroeders Grimm, maar wijkt er - net zoals het lieftallige meisje met het rode kapje in het originele sprookje - toch even van af. De grote boze wolf, grootmoeder, het mandje met lekkers, Roodkapje en haar moeder, we zien ze allemaal terug, maar het publiek zal ook kennis kunnen maken met enkele gloednieuwe personages. Zo is er de goede fee en Roodkapje loopt in het Toverbos ook niet enkel de boze wolf tegen het lijf. Blijft Roodkapje op het goede pad of wordt ze er toch van afgeleid door de boze wolf? Moet de goede fee Roodkapje te hulp komen? En welke dieren komt ze nog meer tegen? Jong en oud kunnen het ontdekken en worden uitgenodigd om volop mee te stappen in deze sprankelende, interactieve sprookjesmusical.

Meet & greet met de sprookjesfiguren! Zoals de Music Hall-traditie het vraagt, kunnen de kids na afloop van deze familievoorstelling ook kennismaken en op de foto gaan met de sprookjesfiguren, tijdens een geanimeerde meet & greet.

Info en tickets Herfstvakantie 2017

Stadsschouwburg Antwerpen

Za 28/10/17: 11u - 14u - 16u30

Zo 29/10/17: 11u - 14u - 16u30



Ethias Theater Hasselt

Woe 01/11/17: 14u



Capitole Gent

Za 04/11/17: 11u - 14u

Zo 05/11/17: 11u - 14u



Kerstvakantie 2017

Capitole Gent

Za 23/12/17: 11u - 14u

Za 30/12/17: 11u - 14u



Leeftijd: voor kinderen vanaf 2 jaar

Duur: ±75 min zonder pauze



Tickets en info: www.musichall.be