Muziek | Vlaanderen Tweet

› Sasha & Davy lanceren zomersingle: Vrij Als De Wind

3 weken geleden verscheen 'Leef en Lach', het 4de studioalbum van muzikaal koppel 'Sasha & Davy'. 'Leef en Lach' werd een echt feel-good album met alleen maar positieve thema's als liefde, geluk en plezier... want er is nu eenmaal al genoeg ellende in de wereld volgens het duo. Voor dit nieuwe album tekende Davy trouwens grotendeels zelf mee voor de muziek, verder werkten ze samen met o.a. Jan Smit, Cliff Vrancken, Edwin De Groot, Marcel Fisser, Mikael Ophoff en Manja Siebrecht (Sasha's moeder).

'Op Elk Moment', de meest recente single van het duo stond wekenlang onafgebroken in de top 10 van de Vlaamse Ultratop 50 en deed het ontzettend goed op radio en clipzenders. De opvolger komt al in het vizier want als zomersingle koos het duo voor 'Vrij Als De Wind', een moderne vlotte popsong die deze zomer veel indruk kan maken op menig Vlaams podium. Davy schreef zelf de melodie en z'n neef Cliff Vrancken (ex. K.I.A.) bedacht er een passende tekst op.



Sasha: we waren nog op zoek naar 2 nummers voor ons album. Oorspronkelijk was het idee om 2 nummers uit Zuid-Afrika te coveren, maar toen we daar de toelating niet voor kregen, waren we eerst een beetje in paniek. De tijd begon immers te dringen. Maar niet veel later dacht ik ‘Dit is een teken!’ En zei ik tegen Davy dat hij nu zelf twee supergoede nummers zou gaan schrijven. We waren op dat moment in Londen. Een dag later zaten we in de metro en begon Davy plots hardop te zingen. Ik schaamde me zelfs een beetje, want iedereen zat hem aan te kijken alsof hij gek was. Maar toen hij z’n gsm pakte om de melodie op te nemen, wist ik dat hij bezig was een nummer te schrijven. Ha! Inspiratie in de metro in Londen! Maar ik moet zeggen: het is een topnummer geworden! Sterker nog: het is mijn favoriete nummer van het album.



'Vrij Als De Wind' verschijnt (niet toevallig) op zondag 28 mei a.s. en fungeert zo meteen als extra verjaardagscadeautje voor jarige Sasha! De single zal digitaal verkrijgbaar zijn als download of via streaming en kan uiteraard ook worden teruggevonden op het album 'Leef En Lach' dat zowel digitaal als fysiek te koop is.



Op zondag 11 juni a.s. concerteren Sasha & Davy met hun live-band in De Zoerla in Westerlo. Het begint om 15:00 uur, er zijn nog enkele tickets te verkrijgen aan slechts € 15,- (€ 7,50 voor kinderen tot 12 jaar) via info@sashaendavy.be