Evenement | Vlaanderen Tweet

› Salvatore Adamo concerteert binnenkort bij jouw in de buurt

“De Franstalige, maar zeker ook de Vlaamse fans hebben een speciale plaats in mijn hart”, zegt Salvatore Adamo. “Het doet mij een groot plezier wanneer ik met mijn liveband in Vlaanderen op het podium sta. Wat ik zo mooi vind, is dat het Vlaamse publiek mij niet vergeet. Ik word altijd enthousiast onthaald en daarna geniet ik van de dankbare stilte, het respect tijdens de liedjes en het oorverdovende applaus en de waardering wanneer ik ben uitgezongen. Het valt mij op dat de Vlamingen de tijd nemen om te luisteren naar mijn teksten. Voor een artiest is dat het mooiste compliment dat je kan krijgen. Dat doet mij een groot plezier."

"We zijn even weggeweest, maar dit najaar kom ik terug naar het Concertgebouw in Brugge en naar het Kursaal in Oostende. Volgend jaar maak ik een kleine Ronde van Vlaanderen en speel ik met mijn nieuwe theatertour ‘Près de toi’ in o.a. Kortrijk, Roeselare, Lier, Leuven, Koksijde, Hasselt en Blankenberge. ‘Près de toi’, dicht bij de mensen, met uiteraard mijn bekendste liederen en wie weet welke verrassingen ik nog in petto heb”, zegt de Belg van Italiaans-Siciliaanse origine.



Adamo werd op 1 november 1943 geboren in Sicilië. Zoals vele Italiaanse vaders in die tijd, kwam ook die van Adamo naar België om in de steenkoolmijnen te werken. Zo komt het dat de kleine Adamo in 1947 verhuisde naar Bergen. Als kind zong hij daar in het kerkkoor en leerde hij gitaar spelen. Op dit instrument maakte hij zijn eerste liedjes. In 1960, Adamo was toen 17 jaar, deed hij voor het eerst mee aan een Belgische talentenjacht die hij won met het liedje 'Si J'osais'. Een jaar later wint hij opnieuw een wedstrijd, ditmaal op de Luxemburgse radio, wat hem in staat stelt zijn eerst plaat uit te brengen.



Een echte doorbraak kwam er in 1963 met het liedje 'Sans Toi, Ma Mie'. In een mum van tijd werden er zo'n honderdduizend exemplaren verkocht. Het is dan ook niet vreemd dat Adamo in datzelfde jaar, exact op zijn 20ste verjaardag, als hoofdprogramma de Ancienne Belgique in Brussel mag vullen. Later dat jaar is hij het voorprogramma van Cliff Richard and The Shadows in de Parijse Olympia; een zaal die hij in zijn verdere carrière nog vaak zal doen vollopen. De succestrein lijkt vanaf dan vertrokken voor Adamo, die prompt uitgeroepen wordt tot best verkopende artiest in Europa.



Gedurende heel zijn carrière verkocht Adamo wereldwijd reeds meer dan 90 miljoen albums en singles. De door hemzelf geschreven liedjes zijn vaak Franse chansons maar soms zingt hij ook in het Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans, Duits, Turks of zelfs Japans. In Japan was hij trouwens gedurende een vijftiental jaar de meest succesvolle buitenlandse artiest.



Ondanks verschillende rustperiodes in zijn muzikale loopbaan, heeft Adamo ontzettend veel platen verkocht en zalen doen vollopen. Zijn nummers 'Sans Toi, Ma Mie', 'N'est-ce pas merveilleux?', 'Vous Permettez, Monsieur?', 'Quand les Roses' en 'Dolce Paola' behaalden allemaal de nummer 1-status in Vlaanderen en bleven ook steeds meer dan 20 weken aanwezig in de hitparade. Twee van zijn albums behaalden de status van goud of platina. In rekening genomen dat Vlaanderen niet meteen de grootste afzetmarkt was voor de Waalse zanger, heeft hij weergaloze successen geboekt en zich de geschiedenisboeken in gezongen met een aantal iconische hits.



Adamo's recentste album verscheen begin 2016 en kreeg als titel 'L'amour n'a jamais tort'. Jo Francken (Milow, Triggerfinger, Admiral Freebee) nam de productie voor zijn rekening. Niemand minder dan Alex Callier (Hooverphonic) en Andrew Powell (Kate Bush, Alan Parsons) verleenden tevens hun medewerking.



Salvatore Adamo speelt op 13 oktober in het Concertgebouw in Brugge en op 18 november in het Kursaal van Oostende. In 2018 brengt de ‘Près de toi’-theatertournee Salvatore naar o.a. cc Lier (30/03), Stadsschouwburg Kortrijk (31/03), De Spil Roeselare (07/04), 30cc Leuven (08/04), O.L.V. Ter Duinenkerk Koksijde (14/04), cc Hasselt 29/04), Casino Blankenberge (30/04) en Stadsschouwburg Antwerpen (26/05).



Tickets en info: www.adamo.vlaanderen