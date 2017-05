Muziek | Vlaanderen Tweet

› Emms lanceert single Ready For Your Love

Ze is nog maar 19 lentes jong, stond vorig jaar in de finale van 'The Voice Belgique' en brengt nu haar eerste single uit. We hebben het over Emms! Geboren als Emma De Quick en als klein meisje al bezeten met de zang-, dans- en entertainmentmicrobe.

"Het begon allemaal zeer klein en groeide snel uit tot iets waar ik zelf heel graag mijn toekomst in zag. Uiteindelijk mocht ik, na lang zagen en overtuigen, van mijn ouders naar het kunst secundair onderwijs." zegt Emms. De muzikale doorbraak kwam er pas echt met het meedoen als Vlaamse aan de Waalse versie van 'The Voice'. Waarom de keuze voor Wallonië als Vlaams meisje? "Daar heb ik geen duidelijk antwoord op. Ik hou van het onbekende, de ervaring, de uitdaging en dingen die anderen misschien niet doen. Wel als niet Franstalige meedoen in een Franstalig programma is dat voor mij allemaal! De sprong in het onbekende, auditie doen voor 5 omgedraaide stoelen waar je in principe niet echt iemand van kent is geweldig! Ik koos voor Stanislas, zanger/dirigent - en nog zo veel meer - uit Frankrijk. Wat hij en zijn assistente mij hebben geleerd op alle mogelijke vlakken is fenomenaal!" zegt Emms. Niet alleen de juryleden waren overtuigd maar ook het Waalse publiek, Emms werd knap 2de in deze populaire talentenjacht.



"Ongeveer 5 maanden na mijn avontuur bij 'The Voice' leerde ik op een optreden Udo kennen. Hij leek me een heel sympathieke man en uiteraard een topzanger. Ik trok mijn stoute schoenen aan, bemachtigde zijn e-mail adres en vroeg hem meteen wat hij ervan dacht om samen een nummer te schrijven. Zo gezegd zo gedaan, we spraken af in de studio van Roel De Ruijter en met ons drietjes schreven we 'Ready For Your Love'. Een nummer dat ik vandaag heel fier aan jullie voorstel!" zegt Emms enthousiast. De kenmerken van 'Ready For Your Love' zijn volgens Emms; mysterieus, pop, commercieel met elektronische geluidjes,beats en een vleugje sexiness. Maar luister en oordeel vooral zelf!



"Ready For Your Love", is te verkrijgen op iTunes en te beluisteren op Spotify!