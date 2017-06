Televisie | Vlaanderen Tweet

› Artiesten blikken terug op Liefde voor Muziek met nieuwe repetitiebeelden en mooiste momenten

Als een derde van de iTunes top 100 wordt ingepalmd door dezelfde 7 artiesten. Als hits zoals Ik Wil Je Terug, Zo Bijzonder of You’ve Got A Friend grijs gedraaid worden op de radio. Als 8 weken lang voornamelijk positieve reacties worden losgeweekt op sociale media. Als wekelijks 916.000 kijkers aan het scherm gekluisterd zitten, goed voor 36,3% marktaandeel in de doelgroep 18-54 en zelfs 45,7% bij de jongeren 15-24 (live +7). Dan weet je dat het derde seizoen van Liefde voor Muziek het meest succesvolle tot nu toe was.

Week na week volgden de straffe hits elkaar op. Op maandag 29 mei 2017 passeren de grootste kleppers nog één keer de revue in de best-of aflevering van Liefde voor Muziek. De slotaflevering wordt bovendien doorspekt met exclusieve repetitiebeelden van voor het vertrek naar Mallorca. Hoe kwamen de covers tot stand? Waarom maakten de artiesten de nummerkeuzes die ze maakten? En wat wilden ze vertellen met hun song? In niet-vertoonde gesprekken blikken Natalia, Bart Peeters, Josje, Isabelle A, Lady Linn, Gers Pardoel en Clouseau zelf terug op het onvergetelijke avontuur.



In de laatste Liefde voor Muziek komt Vlaanderen nog te weten dat Bart Peeters eigenlijk nooit repeteert voor een optreden, waarom Natalia de voorbije weken de emotionele toer op ging en dat Kris Wauters lang niet meer zo nerveus is geweest als toen hij She Goes Nana moest brengen voor Bart Peeters. Josje onthult welke cover haar favoriet is en Gers verklapt waarom zijn Lady Linn-cover uitmondde in een ‘fuck it’-versie.

JAN BOSMAN HEEFT ISABELLE A TE GAST IN LAATSTE UITZENDING BIJ JOE Joe volgt op maandag 29 mei opnieuw live de uitzending bij VTM. Joe-dj Jan Bosman heeft deze keer Isabelle A te gast om terug te blikken op het voorbije seizoen. Samen met Isabelle prikt hij een aantal keer live door naar de uitzending bij VTM en overloopt hij de grootste hits van de afgelopen weken.



Slotaflevering op maandag 29 mei 2017 om 20.35