› Nieuwe trailer voor Cargo

Na de eerste teaserbeelden van het langverwachte langspeelfilmdebuut van Gilles Coulier, is nu ook de officiële trailer van 'Cargo' klaar.

Kijken

Vorige week raakte het nieuws bekend dat 'Cargo' op 8 september het FilmFestival Oostende opent, het festival dat hem al sinds zijn beginjaren steunt door al zijn vorig werk trouw te vertonen.



'Cargo' is het ruwe verhaal van een gezin dat wordt gedreven tot de rand van de afgrond. De drie broers worden vertolkt door Sam Louwyck (Jean), Wim Willaert (Francis) en Sebastien Dewaele(William). Naast hen zijn er ook rollen weggelegd voor Roland Van Campenhout (Leon), Josse De Pauw, Chiel Vande Vyvere, Gilles De Schryver en Mathias Sercu. Het scenario werd geschreven door Gilles Coulier en Tom Dupont. Achter de camera stond David Williamson die tevens Bevergem voor zijn rekening nam. Tom Denoyette stond in voor de montage.

SYNOPSIS In het ijskoude water van de Noordzee valt Leon Broucke overboord uit zijn vissersboot, recht voor de ogen van zijn oudste zoon Jean. Leon verzeilt in een diepe coma en laat Jean achter met het familiebedrijf en een enorme schuldenberg. Na het ongeval van Leon komen tal van onuitgesproken conflicten tussen Jean en zijn twee broers aan de oppervlakte. Francis wordt verscheurd tussen de keuze voor zijn familie en zijn geheime liefde. William komt terug thuis om te ontsnappen aan zijn leven in de misdaad. Jean worstelt met zijn nieuwe rol als patriarch en keert zich tot het criminele milieu van William om een betere toekomst te kunnen geven aan zijn 8-jarige zoon.



'Cargo' is een productie van Gilles Coulier, Gilles De Schryver en Wouter Sap voor productiehuis De Wereldvrede in coproductie met het Nederlandse productiehuis Halal Pictures, het Franse Chevaldeuxtrois en zender Eén. Het project kon rekenen op steun van het VAF/Filmfonds van Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz en werd bijkomend ondersteund door het economisch Fonds Screen Flanders, een initiatief onder de bevoegdheid van Vlaams Minister van Economie Philippe Muyters en Minister van Cultuur Sven Gatz. Met ook de steun van stad Oostende, het Nederlands Filmfonds, Telenet, Casa Kafka Pictures, de Tax Shelter van de Belgische Overheid, de Marine en TorinoFilmLab. Kinepolis Film Distribution (KFD) brengt de film vanaf 13 september in de Belgische bioscopen - Dutch Film Works (DFW) staat in voor de release in Nederland.