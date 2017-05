Evenement | Internationaal Tweet

› Mr Gay Belgium Raf Van Puymbroeck wordt 2nd runner-up Mr Gay World 2017

Eind mei eindigt het Mr. Gay Belgium-verhaal voor Raf Van Puymbroeck (22). Hij sluit z’n jaar als ambassadeur van de homogemeenschap echter in schoonheid af, want afgelopen nacht werd hij verkozen tot tweede runner up tijdens de Mister Gay World-verkiezing in Gran Canaria. Op de eerste en 2de plaats eindigde de Filipijn John Fernandez Raspado en de Spanjaard Candido Arteaga.

Raf Van Puymbroeck eindigde derde tijdens de finale van Mr. Gay World die woensdagavond plaatsvond in Gran Canaria. 21 kandidaten streden mee voor de felbegeerde titel van ’s werelds boegbeeld van de homogemeenschap te worden. Van Puymbroeck behaalde als eerste Belgische deelnemer de top 3 van de verkiezing.



De docent sport en bewegen aan de Thomas More Hogeschool kan met zijn prestatie in Gran Canaria terugblikken op een zeer succesvol jaar want eerder stak hij ook al de titel van Mr. Gay Europe op zak.



Op zaterdag 27 mei zal Raf zijn titel van Mr Gay Belgium doorgeven tijdens het gala in theater Elckerlyc.