› Scrum: Mumford & Sons van de lage landen

Nederlanders en folkmuziek. Het blijft een aparte combinatie, want geef toe dat je de Schotse Highlands en geurende whisky niet meteen met onze noorderburen zou associëren. Maar het werkt, ook muzikaal en buiten hun landsgrenzen. Een mooi voorbeeld van zo’n exportproduct is hun Music Show Scotland, die vorig jaar moeiteloos het Antwerpse Sportpaleis liet volstromen. Wegens succes én massale belangstelling komen deze ‘No rules, great show’ op 18 november overigens terug naar Antwerpen.

En dan is er nog de onwaarschijnlijke successtory van de Nederlandse folkrock die bevestigd wordt door Scrum. ’De Mumford & Sons van de lage landen’ zo worden ze door muziekkenners omschreven én met hun nieuwe single ‘Hold My Hand’ bevestigen ze die status. “Mensen worden overspoeld met slechte berichten als ze naar de radio luisteren, kijken naar het tv-journaal of hun sociale media checken. Je wordt er bijna moedeloos van, maar als we elkaars hand vasthouden staan we dichter bij elkaar. We zijn met elkaar verbonden, waardoor er geen ruimte is voor geweld en daar gaat onze nieuwe single over. Een lied van eenheid, verbondenheid en verdraagzaamheid. Je hoort én ziet het ook in onze videoclip”, zegt Scrum-zanger en frontman Léon.



Net als hun vorige single ‘Miss Me’ (But Let Me Go), komt ‘Hold My Hand’ opnieuw uit in Nederland, België en Duitsland. “Wat ons nu overkomt, daar konden we alleen maar van dromen. Twaalf jaar hebben we zowat alle kleine en middelgrote theaterzalen afgeschuimd, op zoek naar ons publiek. Elke cent die we verdienden investeerden we terug in de band. En dat doen we vandaag nog steeds. Dankzij fundraising, de steun van enkele mecenassen die geloven in ons verhaal én de verkoop van onze eigen Scrum-whisky na afloop van onze voorstellingen, slagen we erin om onze dromen te financieren. We zijn er nog lang niet, maar de enorme interesse die we krijgen uit eigen land én de rest van Europa, motiveert ons om door te zetten”, zegt een gepassioneerde Léon.



