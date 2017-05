Evenement | Vlaanderen Tweet

› Grote neus, opvallende wenkbrauwen en volle lippen voor Ambiance-artiesten

“Ik heb geprobeerd iedereen zo herkenbaar mogelijk weer te geven. Een grote neus, opvallende wenkbrauwen, volle lippen, dat zijn de eerste zaken waar ik naar kijk als karikaturist, sneltekenaar”, zegt Roger Verlinden. Zijn rijkgevulde carrière bestaat uit een massa onbekende en bekende gezichten, maar ook een aantal huisdieren die voor zijn blad papier en potlood de revue passeerden.

“Als tekenaar is het makkelijk wanneer je de zaken die je tekent visueel kan waarnemen. De meeste mensen poseren op een stoel, maar de organisatoren van het Festival van de Ambiance vroegen of ik hun volledige line-up voor de komende editie van 2 december kon tekenen, zonder dat er één artiest fysiek aanwezig was in mijn studio. Het enige wat ik kreeg was de line-up en één foto. Met die basis ben ik vijf uur zoet geweest . Het was een hele uitdaging, want ik had maar een blad A3-formaat voor 8 acts, maar met 10 gezichten, want er staat één trio tussen. Gelukkig heb ik doorheen de jaren de nodige ervaring kunnen opbouwen, waardoor het mij gelukt is om iedereen netjes weer te geven. Ik vind het persoonlijk zeer geslaagd en ik hoop dat de artiesten die ik getekend heb, en hun fans, er ook zo over denken.”

Spoiler-alert “Ambiance en beleving, dat is wat wij nu al meegeven en wat er ook zal zijn op 2 december, wanneer we na de Gentse 6-daagse opnieuw de piste in gebruik nemen met onze artiesten”, zegt festivalwoordvoerder Kurt Frederickx namens organisator Benelive. “Als je kijkt naar de line-up, dan durf ik zeggen dat het ‘artistieke neusje van de ambiance-zalm’ opnieuw bij elkaar is gebracht. Christoff, Sam Gooris, Laura Lynn, Jan Smit, Lindsay, Jettie Pallettie, De Romeo’s en Willy Sommers, dat zijn de artiesten, voor wie ze niet herkend zou hebben op de tekening. Niet alleen tijdens de Gentse Feesten, maar ook in de wintermaanden heeft Gent nood aan populaire variété en daarom zijn we blij dat we één keer per jaar deze topartiesten samenbrengen op het Festival van de Ambiance. Een gebeuren dat uitgegroeid is tot één van de grootste en gezelligste van Oost-Vlaanderen en ver daarbuiten.”



Tickets voor de 7de editie van het Festival van de Ambiance, dat zaterdag 2 december plaatsvindt in ’t Kuipke Gent, kan je bestellen op www.festivalvandeambiance.be