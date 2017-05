› WIN WIN WIN: duotickets van film The Zookeeperâ€™s Wife

Film | Internationaal Tweet

› WIN WIN WIN: duotickets van film The Zookeeper’s Wife

Ga je graag kijken naar The Zookeeper's Wife en dit op kosten van Sterrennieuws? Waag dan snel je kans door aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze film is vanaf woensdag 10 mei te bekijken in de bioscoopzalen.

Synospis The Zookeeper’s Wife vertelt het meeslepende, waargebeurde verhaal van de directeur van de dierentuin van Warsaw (Johan Heldenbergh) en zijn vrouw (Jessica Chastain), die tijdens WOII honderden Joden gered hebben van een gewisse dood, door hen te verbergen in de gesloten zoo.

Credits Regisseur: Niki Caro

Acteurs: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Iddo Goldberg

Genre: Drama, Historische film, Biopic

Deze film draait vanaf woensdag 10 mei 2017 in de bioscoop.

Deze wedstrijd loopt van 7 tot en met 13 mei 2017 (23u59).

› Gepubliceerd zondag 7 mei 2017 om 00:00 uur door Robrecht Van Goolen

