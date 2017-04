Televisie | Vlaanderen Tweet › Scoren Clouseau en Gers Pardoel een nieuwe hit in Liefde voor Muziek? Op maandag 1 mei 2017 weerklinken de woorden “de max” en “vree wijs” meermaals doorheen de aflevering van Liefde voor Muziek. Het mag duidelijk zijn: de artiesten zetten hun tanden in de songs van de Gentse Lady Linn. Jazz-zangeres, frontvrouw van The Magnificant Seven, mama van de piepjonge Lionel: Lady Linn is het allemaal. “Áls het grote publiek mij al kent, dan is het vaak enkel van de cover I Don’t Wanna Dance”, zegt ze in de aflevering. “Dat is zowat het enige nummer dat ik niet zelf heb geschreven. Ik zie Liefde voor Muziek als een grote kans. De kans om een nieuw publiek te bereiken.” Een nummer kiezen uit het gamma van Lady Linn was voor Natalia geen makkelijke opdracht. “Ik heb hier het langst over getwijfeld van allemaal”, klinkt het. “Maar ik heb echt een bangelijk nummer gevonden dat ge-wel-dig is om te zingen.” Natalia steekt Sing Your Heart Out in een soul- en bluesy jasje. Ook Isabelle A heeft even getwijfeld, voor ze ervoor koos om een Nederlandstalige versie van het breekbare Regret te zingen. “Maar ik ga het er toch op wagen. De tekst is fantastisch. Ik heb er mijn eigen versie van gemaakt.”



“Ik heb gekozen voor een love song die vermomd is als een break-up song”, kondigt Bart Peeters aan. Hij gaat met zijn versie van Here We Go Again nog een keer de Engelstalige toer op. “De tekst is zo mooi dat ik het per se in de Lady Linn-taal wilde doen. En daarmee bedoel ik niet het Gents.” Bart maakt er een frivool liedje van, waarmee hij Lady Linn weet te raken. Josje heeft volgens haar collega’s dan weer een hit in handen wanneer ze haar catchy versie van Feeling Me brengt. Volgens Lady Linn een totáál andere versie dan het origineel.



Zoals het spreekwoord zegt, zit het venijn hem vaak in de staart. Aan het einde van de aflevering komt zowel Clouseau als Gers Pardoel verrassend uit de hoek met een song van Lady Linn. Koen en Kris kozen voor Slowly, een lied dat Lady Linn voor haar zoontje schreef tijdens haar zwangerschap. “De tekst heeft me in een andere richting geleid”, vertelt Koen. “Het gaat niet meer over jouw zoon. Integendeel. Het is gewoon ontspoord.” Het resultaat is een verbluffende rockversie waarbij Koen vocaal alles uit de kast haalt.



En ook Gers Pardoel gaat de rauwe toer op met het repertoire van Lady Linn. “Ik was nog nooit in aanraking gekomen met jouw muziek, maar het is een stijl waar ik heel graag naar luister”, geeft Gers aan. “Ik kwam snel op een liedje dat voor mij erg hip hop aanvoelde.” Gers zegt Fuck It aan alles en iedereen met zijn versie van Love Affair.



De songs van haar collega’s geven Lady Linn veel energie voor haar eigen tribute. “Naast mijn eigen band zing ik al heel lang samen met house dj Red D. Als ik house zing word ik gelukkig. Hij heeft me het nummer Hallelujah Anyway van Candi Staton leren kennen. Dat nummer is echt de max.”

JAN BOSMAN HEEFT KATE RYAN TE GAST IN VIERDE UITZENDING BIJ JOE Joe volgt op maandag 1 mei opnieuw live de uitzending bij VTM. Joe-dj Jan Bosman heeft deze keer Kate Ryan uit het eerste seizoen te gast om de nummers te ontdekken. Samen met Kate prikt hij opnieuw een aantal keer live door naar de uitzending bij VTM. Hij maakt ook de vergelijking met het originele nummer en gaat opnieuw op zoek naar wat de luisteraars van de nieuwe versies van de songs vinden.



