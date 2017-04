Evenement | Vlaanderen Tweet

› Tweesterrenchef Nick Bril van restaurant The Jane laat Antwerpen proeven van artistiek-naaktmodel

Bezoekers aan het culinaire evenement Antwerpen Proeft zullen komend weekeinde getrakteerd worden op een even bijzondere als pikante culinaire demonstratie. Tweesterrenchef Nick Bril van restaurangt The Jane zal tijdens Antwerpen Proeft zijn gerechten niet presenteren op een servies maar op het naakte lichaam van internationaal model Marisa Papen. Doel: op artistieke wijze aandacht vragen voor de problematiek rond plastic afval.

Marisa Papen en Nick Bril zetten zich al jaren in voor de strijd tegen plastic afval, dat op het land en in onze oceanen een steeds groter probleem wordt. Marisa poseerde dit jaar belangeloos voor de Plastic Sushi-kalender, die met name aandacht vraagt voor het plastic afval in de zee. Marisa: "Met deze actie, die we Nothing Beats Nature noemen, wil ik samen met Nick en Natural Tableware laten zien dat er ook op culinair gebied altijd alternatieven zijn voor wegwerpplastic."



De artistieke actie wordt mede mogelijk gemaakt door Natural Tableware, een fabrikant van duurzame disposables en tevens leverancier van disposables bij onder andere Antwerpen Proeft. Nick Bril is ambassadeur van het merk, dat aansluit bij zijn missie om de hele culinaire branche te verduurzamen. Marisa en hij zullen zich op zaterdag 29 april om 19.30 presenteren op het AEG Proeft Podium.

Antwerpen Proeft Antwerpen Proeft vindt plaats van vrijdag 28 april tot en met maandag 1 mei. Het is een culinair evenement waar bezoekers kunnen proeven van culinaire gerechten van bekende restaurants en chefs. Alle gerechten worden geserveerd op duurzaam wegwerpservies. Daarnaast kunnen bezoekers masterclasses en kookdemonstraties volgen. Tickets voor Antwerpen Proeft zijn te koop via www.proeft.be.