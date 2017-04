Muziek | Vlaanderen Tweet

Raymond van het Groenewoud lanceert op 19 mei nieuw album Allermooist op Aard

Op 18 mei 2017 is het exact 40 jaar geleden dat Raymond van het Groenewoud zijn single Meisjes uitbracht. Ondertussen één van de meest bekende Nederlandstalige nummers aller tijden, toen verantwoordelijk voor behoorlijk wat ophef en dé grote doorbraak voor Raymond in Vlaanderen.

Om deze mijlpaal te vieren verschijnt op 19 mei 2017 Raymond’s nieuwe album "Allermooist Op Aard" met daarop nieuw geschreven werk, enkele opgefriste en herwerkte parels én een heel bijzondere en hedendaagse versie van Meisjes."



"Raymond van het Groenewoud – Allermooist Op Aard" is een rauw, mooi, poëtisch, grappig, hard, eerlijk en pakkend album van de man die zijn passie voor muziek, ‘meisjes’, schoonheid en diens tegenhanger met overgave etaleert . De opnames van het album vonden plaats in januari 2017 in Motormusic in Mechelen, waar een Plejade aan special guests extra kleur en vorm gaf aan de songs. O.a. Koen Wauters, Jan Decleir, Stef Bos, Charlotte Schoeters, Slongs en DJ Grazzhoppa maken hun opwachting op één of meerdere songs.



De kers op de taart wordt gezet door 11 hedendaagse, straffe en goed zingende ‘meisjes’ die samen een vrouwenkoor vormen dat de nieuwe versie van de alom bekende meezinger van klank voorziet. Het gaat om Slongs Dievanongs, Tine Reymer, Lara Chedraoui, Hannelore Bedert, Lady Linn, Sofie, Monique Harcum (Grazzhoppa), Chantal Kashala, Sandrine Van Handenhoven , Naima Joris en Loesje Maieu.

Raymond van het Groenewoud - Allermooist op Aard: tracklisting:

1. Meisjes

2. Bostella (met Stef Bos)

3. Niets Heeft Nog Zin (Zonder Jou)

4. Er Gaat Niets Boven Seks

5. Geen Ontkomen Aan (met Jan Decleir)

6. Vallen En Opstaan

7. Zij Houdt Van Vrijen (met Koen Wauters)

8. Nu Of Nooit

9. Vroeger Was Het Beter

10. Vrede Zal Heersen (met Charlotte Schoeters)

11. Bonestaakdans (met Slongs en DJ Grazzhoppa)

12. Machu Picchu (Bij U Wil Ik Zijn)



"Allermooist Op Aard" verschijnt op CD, Vinyl (+cd) en op alle digitale platformen.

40 JAAR MEISJES – LIVE Om 40 Jaar Meisjes en de release van ‘Allermooist Op Aard’ te vieren geeft Raymond op 18 mei 2017 in zaal De Roma in Antwerpen de aftrap van de clubtoer "40 jaar MEISJES" die door Vlaanderen zal lopen tot eind juni 2017.



Info & tickets: http://www.raymondvanhetgroenewoud.be/