Televisie | Vlaanderen Tweet

› Lien Van de Kelder en Sofie Dumont proeven van wereldkeuken

Vanaf maandag 1 mei trekt Sofie met een zak vol verse ingrediënten en lekkere recepten naar hartje Antwerpen om te koken bij de nieuwste Familie-aanwinst, actrice Lien Van de Kelder. Omdat Lien dol is op Thaïse specialiteiten, laat Sofie tijdens de week een zuiderse wind door haar keuken waaien. En daar mogen ook haar kindjes, partner en vrienden van komen genieten.

Op maandag 1 mei zet Sofie een supergemakkelijke zalmcarpaccio op het menu. Met een beetje krokante sla en venkel toveren de dames zo een heerlijke salade op hun bord. Daarnaast leert Sofie Lien een kruidig naanbrood bakken. “Een keuken die ruikt naar versgebakken brood, daarvoor alleen wil je het al doen”, zegt Lien met een grote glimlach.



Dinsdag 2 mei stoven Lien en Sofie erop los. Ze rollen Marokkaans getinte lamsgehaktballetjes, die in een stoofpotje gaan met rapen en courgettes. De ideale manier om de lente in huis te halen.



Woensdag 3 mei zetten Lien en Sofie hun Zuid-Amerikaanse koksmuts op en wagen ze zich aan een ceviche met een eigenzinnige toets. Een hele hoop scampi's, nacho’s en zure room vormen een verrassend aperitiefhapje. Lien is tevreden: “Dat is dan leven als een God in… Peru!”



Na een culinaire toer door het Zuiden, is het op donderdag 4 mei tijd voor echte Vlaamse kost. Sofie en Lien nemen een klassieker onderhanden: zwartpootkip met geplette aardappelen en een romige saus van morieljes. De oven van Lien draait overuren, maar het resultaat is het meer dan waard.



Vrijdag 4 mei is het – letterlijk – een zoete inval bij Lien thuis. Liens kindjes Jeanne en Victor, haar partner Hans en een heleboel vrienden komen op bezoek. Lien en Sofie schotelen hen met veel plezier een appel- en mangostrudel voor met aardbeienroomijs.

OP HET MENU Maandag 01/05: Zalmcarpaccio met krokante sla en zelfgebakken naanbrood

Dinsdag 02/05: Marokkaanse balletjes met stoofpotje van rapen en courgette en tzatziki

Woensdag 03/05: Ceviche van scampi's met nacho's en zure room

Donderdag 04/05: Zwartpootkip met morieljes en geplette Corne de Gatte-aardappelen

Vrijdag 05/05: Appel- en mangostrudel met aardbeienroomijs