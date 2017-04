Evenement | Brussel Tweet

› The War On Drugs op 4 november 2017 in Vorst Nationaal Brussel

De Amerikaanse groep keert vandaag terug naar de spotlights! Met de aankondiging van hun vierde studioalbum en plannen voor een volgende wereldtournee. En ja: we mogen ons in de handen wrijven, want er staat ook bij ons een langverwacht concert gepland, op zaterdag 4 november in Vorst Nationaal!

The War On Drugs zag in 2005 het levenslicht in Philadelphia, en brengt een eigen sound tussen alternatieve rock, Americana en shoegaze, tussen melancholie en chaos. Hun weg naar erkenning was lang. Pas in 2014, met hun briljante derde langspeler ‘Lost In The Dream’ op zak, krijgen ze de critici en het grote publiek helemaal op hun hand. De uitgelaten melodieën met keyboards, strakke ritmes en gitaargeweld staan in schril contrast met de dramatiek van voorheen, en doen denken aan het beste van Dylan, Neil Young en Daniel Lanois. En kijk: The War On Drugs mag zich op slag één van de grote kleppers van de indie-scene noemen.



Als voorproefje voor de nieuwe plaat trakteerde de band ons vorige week al op “Thinking of a Place”, een prachtnummer geproducet door frontman Adam Granduciel en gemixt door Shawn Everett (producer/engineer van o.a. Alabama Shakes, Weezer en Julian Casablancas). Dat belooft alvast het allerbeste voor de grote terugkeer! De nieuwe song zweeft elf minuten lang tussen ambient, synths en gitaarsolo’s, en laat toch de luisteraar op geen enkel ogenblik los.



Adam Granduciel en zijn onafscheidelijke kompanen Dave Hartley, Robbie Bennett, Charlie Hall, Anthony LaMarca en Jon Natchez staan te popelen om hun Belgische fans opnieuw te begroeten tijdens een groots concert op zaterdag 4 november in Vorst Nationaal! De ticketverkoop gaat van start op donderdag 4 mei om 10u.

Info en tickets

START TICKETVERKOOP

DONDERDAG 4 MEI, 10U



TICKETS VIA PROXIMUSGOFORMUSIC.BE



TICKETPRIJS: 35 EURO (INCL. SERVICEKOSTEN)