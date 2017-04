› Festival Aan Zee: Mooi weer lokt 16 000 bezoekers naar De Panne

Festival | Vlaanderen Tweet

De weergoden waren Festival Aan Zee dit jaar gunstig gezind en dat heeft zich weerspiegeld in een grote opkomst voor de ondertussen 13de editie van het gratis strandfestival in De Panne! En dat met een affiche die gisteren grotendeels West-Vlaams ingekleurd was door o.a. Westflag, Brihang, Ertebrekers, Het Zesde Metaal en alle jonge talenten uit de lokale terroir die een thuismatch speelden in de afgeladen volle 'Belfius Beach Boutique'. Les Truttes en DJ Maarten Vancoillie bouwden ook nog een stevige afterparty!

Kinderen en jongeren kwamen dit weekend niet enkel aan hun trekken tijdens het amusante concert van 'De Ketnetband', zowel gisteren als vandaag was het over de koppen lopen in het geweldig attractieve 'Wonderbos' kinderspeeldorp dat gerealiseerd werd door alle jeugdverenigingen van De Panne i.s.m. de gemeentelijke diensten Jeugd & Vrije Tijd. Wie daarna nog niet verzadigd was, kon ook terecht op één van de attracties van de nieuwe festivalkermis op de Zeedijk en de Esplanade. Eens te meer bevestigt Festival Aan Zee zijn rol als familiefestival bij uitstek.



Straks zorgt Natalia, de nachtegaal van de Kempen en dé leading lady van de Vlaamse muziekscène, nog voor een apotheose met haar 12-koppige liveband. Discobaar A Moeder mag als laatste act het zand van tussen de tenen blazen!



Kortom, met zo'n mooi weer, zoveel straffe concerten, de nieuwe festivalkermis en ruim 16.000 bezoekers is Festival Aan Zee 2017 een voltreffer van formaat!



Schepen van Toerisme Bram Degrieck: "Festival aan Zee is sowieso een topper op onze agenda, maar deze editie zat er "boenk op": het animatiedorp en het festivalterrein zaten meermaals overvol. Het mooie weer is uiteraard de kers op de taart, maar voornamelijk het concept is bepalend voor het succes van het festival: vroeg in het seizoen, op ons magische strand, een programma voor het ganse gezin en een goeie samenwerking tussen vzw Festival Dranouter en Toerisme De Panne en de vele gemeentelijke diensten. Ik ben dan ook heel tevreden en hoopvol voor de toekomst van Festival aan Zee."