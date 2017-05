Evenement | Vlaanderen Tweet

› Belgische topartiesten in gelegenheidskoor België dat zijn Wij!

Op zondag 7 mei, tijdens het jaarlijkse Irisfeest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vindt op het Paleizenplein in Brussel een uniek, gratis concert plaats onder de noemer 'België dat zijn Wij!'. Het wordt een grootse live show met een multicultureel samengesteld koor olv Stijn Kolacny en heeft als doel de etnisch culturele diversiteit van België te weerspiegelen en de samenhorigheid te bevorderen.

Bekende Belgische topartiesten als Ozark Henry, Will Tura, Jef Neve, Natalia, Christoff, Merdan Taplak, Viktor Lazlo, Marie Daulne, Sandra Kim en Les Soeurs Binti, zullen op 7 mei samen met het koor op het podium staan en mee zorgen voor een bruisende, grensoverschrijdende live show. De artistieke leiding is in handen van drijvende kracht achter dit project Els De Schepper. Zij kan daarvoor rekenen op samenwerking met het Nationaal Orkest van België, dirigent Dirk Brossé, en Stijn Kolacny. Kom op 7 mei 2017 naar het Paleizenplein te Brussel en zing en dans mee tijdens dit unieke concert, want België, dat ben JIJ ook! Meer info via: www.belgiedatzijnwij.be



‘België dat zijn Wij!” is een initiatief van een aantal bezorgde burgers, waarvoor Saïda Sakali, Els De Schepper en Luc Baeckeland tekenen. De artistieke leiding is in handen van Els De Schepper. Zij kan daarvoor rekenen op samenwerking met het Nationaal Orkest van België, Dirk Brossé, en Stijn Kolacny.

Wat is de bedoeling? Een groots optreden om de etnisch culturele diversiteit van België te weerspiegelen en de samenhorigheid te bevorderen. ‘België dat zijn Wij!' is ons visitekaartje voor de wereld. Samen representeren wij ons België: een land van tegenstellingen en conflicten, van solidariteit en compromis, kruispunt van culturen, absurdistisch Mekka aan de Noordzee, kruitvat van ongezouten meningen. Een land dat geen samenvatting verdraagt, is het België waar we van houden en dat ons zo dierbaar is. ‘België dat zijn wij’ brengt diverse muzikale tradities uit dit land samen op een ‘Only in Belgium’-manier: Elke artiest representeert zichzelf en een deel van België. Iedere song heeft een bijzondere betekenis, die zowel persoonlijk als universeel is.



Het speciaal voor 'België dat zijn Wij!'' samengesteld koor onder leiding van Stijn Kolacny, zal begeleid worden door het Nationaal Orkest van België, dat voor dit event onder leiding van Dirk Brossé staat. Zing samen met Ozark Henry, Marie Daulne, Sandra Kim, Natalia, Jef Neve, Christoff, Els De Schepper, Merdan Teplak Will Tura, Les Soeurs Binti, Viktor Lazlo, Typh Barrow en vele anderen … songs die behoren tot ons collectief geheugen.



Datum: Zondag 7 mei

Locatie: Paleizenplein Brussel (vlak voor het Koninklijk Paleis

Voorprogramma: 17u30

Concert: 19u00



Het concert is gratis toegankelijk voor iedereen