Theater | Vlaanderen Tweet

› Première interactieve komedie De Schaar Erin oogst veel belangstelling

Regisseur Frank De Kaey zijn werk zit er op vandaag. Vanaf nu kan het theaterpubliek heerlijk genieten van “De Schaar Erin”. Een talrijke opkomst van pers en genodigden was alvast reuzebenieuwd om samen met acteurs Dirk Van Vooren, Christophe Stienlet, Dirk Lavrysen, Britt Van der Borght, Greet Rouffaer en Patrick Onzia deze interactieve, bijzonder grappige “whodunit” op te lossen. “De Schaar Erin” is vier weken lang te zien in Theater Elckerlyc te Antwerpen.

Dit theatersucces van auteur Paul Pörtner en oorspronkelijk regisseur (en theaterbewerker) Bruce Jordan, is een intrigerende voorstelling waarbij de ingrediënten van een spannende "whodunit" speels gecombineerd worden met alle elementen van een heerlijke komedie en de aanwijzingen van een interactief publiek. Het publiek mag rekenen op een heerlijke cast: Dirk Van Vooren, Christophe Stienlet, Dirk Lavrysen, Britt Van der Borght, Greet Rouffaer en Patrick Onzia.

Synopsis Wanneer in kapsalon De Schaar Erin, huisbazin – en tevens bekende pianiste – Isabelle Kozak, wordt vermoord, zijn alle aanwezigen op dat moment hoofdverdachte. Homofiele saloneigenaar Tony, mannen verslindende kapster Barbara, sjieke madame ‘poepie’ Delrey en foute zakenman Eddy. Een voor een uiteenlopende types en allemaal hebben ze een reden om de oude tante uit te weg ruimen. Aan de ‘inspecteur’ en zijn niet zo snuggere kompaan de taak om dit mysterie op te lossen.



De Schaar Erin is de Vlaamse bewerking van Amerika's langstlopende komedie "Shear Madness". Het succes zit hem in de mix van komedie met een echte "whodunit" waarbij het publiek, op interactieve wijze, de moord mee oplost door goed te letten op alles wat zich op het podium afspeelt. Het zijn immers mogelijke aanwijzingen in de oplossing van het mysterie. Een echte succesformule. Neem zeker een kijkje op www.deschaarerin.be om hier meer over te weten te komen.

Info en tickets Productie van www.dekomediecompagnie.be

Met: Dirk Van Vooren, Christophe Stienlet, Dirk Lavrysen, Britt Van der Borght, Greet Rouffaer en Patrick Onzia.

Regie: Frank De Kaey

Originele auteur: Paul Pörtner

Oorspronkelijk regisseur (en theaterbewerker): Bruce Jordan



Vanaf 21 april , slechts vier weken te zien! (voorstellingen om 20u15 of om 15u15)

Locatie: Theater Elckerlyc - Frankrijklei 85 – Antwerpen



Tickets via www.dekomediecompagnie.be of bij Theater Elckerlyc op 070 691 002 (max. 0,30 euro/minuut). Tarieven vanaf 17 Euro (inclusief reservatie, exclusief verzending)