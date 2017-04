› Die Van Hier Neffe in Kleine Fakkel van het Fakkeltheater Antwerpen

Take Twee Producties brengt de heerlijke komedie Die Van Hier Neffe naar de Kleine Fakkel van het Fakkeltheater in Antwerpen. Of zouden we het theaterstuk eerder klasseren als drama? In een regie van Jerry Verhaert brengen Linda van Heeswijk, Ben Bervoets, Roland van Gysel en Linda Dhaene een stuk over kapotgelopen relaties en de vlucht naar beter... Maar is het gras aan de overkant wel altijd groener?

Synopsis

Info en tickets

Otto heeft eindelijk de knoop doorgehakt. Hij heeft genoeg van de society-kringen waarin hij zich beweegt, van zijn vrouw Astrid met haar hang naar luxe, kortom van alles en iedereen en daarom heeft Otto nu een flat gehuurd met de bedoeling om daar een tijdje in z’n eentje te wonen.Jammer genoeg is de telefoon al aangesloten, zodat de rust waarop Otto gehoopt had, al spoedig wreed verstoord wordt door gerinkel. Bovendien neemt zijn buurman Fred, handelaar in tweedehands autobanden, de vrijheid bij Otto binnen te dringen om kennis te maken.Fred reageert zeer ontroerd op de moedige beslissing van Otto want ook hij bevindt zich in net zo’n situatie met z’n vrouw Pinda; zij het op een minder weelderig niveau. Hij besluit bij Otto in te trekken. Lang duurt hun overwinning niet want de volgende morgen staat Astrid voor de deur. Otto wil niets meer met z’n vrouw te maken hebben, maar Fred blijkt het goed met Astrid te kunnen vinden. Als even later ook Pinda opduikt, is het viertal weer compleet.Een avond vol vertier waarin de vier acteurs het beste van zich geven. Opnieuw een aanrader om te gaan bekijken!Er zijn nog tickets voor de voorstelling van vrijdagavond 5 mei en een beperkt aantal kaarten voor 28 en 29 april.Info en tickets via deze link Van 26 mei tot 4 juni herneemt Take Twee Producties de succesproductie Mafkegels in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater. Hiervoor zijn tickets te bekomen via