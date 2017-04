Theater | Vlaanderen Tweet

› Cast van interactieve succeskomedie De Schaar Erin bereidt zich grondig voor

De cast van de komedie De Schaar Erin hield er voor een keertje iets vroeger mee op met repeteren en mocht onder deskundige begeleiding van regisseur Frank De Kaey de pers te woord staan over het stuk waarmee ze op 21 april in première gaan in Theater Elckerlyc. Acteurs Dirk Van Vooren, Christophe Stienlet, Dirk Lavrysen, Britt Van der Borght, Greet Rouffaer en Patrick Onzia gaven afspraak op een bijzondere locatie: de biotoop van hun slachtoffer, de virtuose pianiste mevrouw Isabelle Kozack. De sfeer was meteen gezet tussen de prachtige piano’s van Piano’s Maene te Wommelgem, op de live tonen van een pianoconcert.

De Komedie Compagnie lichtte ook al een tipje van de sluier over hun plannen voor het komende theaterseizoen. Dirk Lavrysen en Stany Crets zullen elk een komedie regisseren voor De Komedie Compagnie. De Schaar Erin is te zien vanaf 21 april in Theater Elckerlyc te Antwerpen.

DE SCHAAR ERIN – intriges en humor in een echte “whodunit” Dit theatersucces van auteur Paul Pörtner en oorspronkelijk regisseur (en theaterbewerker) Bruce Jordan, is een intrigerende voorstelling waarbij de ingrediënten van een spannende "whodunit" speels gecombineerd worden met alle elementen van een heerlijke komedie en de aanwijzingen van een interactief publiek. Het publiek mag rekenen op een heerlijke cast: Dirk Van Vooren, Christophe Stienlet, Dirk Lavrysen, Britt Van der Borght, Greet Rouffaer en Patrick Onzia.



Wanneer in kapsalon De Schaar Erin, huisbazin – en tevens bekende pianiste – Isabelle Kozak, wordt vermoord, zijn alle aanwezigen op dat moment hoofdverdachte. Homofiele saloneigenaar Tony, mannen verslindende kapster Barbara, sjieke madame ‘poepie’ Delrey en foute zakenman Eddy. Een voor een uiteenlopende types en allemaal hebben ze een reden om de oude tante uit te weg ruimen. Aan de ‘inspecteur’ en zijn niet zo snuggere kompaan de taak om dit mysterie op te lossen.

Amerika's langst lopende komedie - nu terug in Vlaanderen - GRAPPIG, SPANNEND & INTERACTIEF! De Schaar Erin is de Vlaamse bewerking van Amerika's langstlopende komedie "Shear Madness". Het succes zit hem in de mix van komedie met een echte "whodunit" waarbij het publiek, op interactieve wijze, de moord mee oplost door goed te letten op alles wat zich op het podium afspeelt. Het zijn immers mogelijke aanwijzingen in de oplossing van het mysterie. Een echte succesformule. Neem zeker een kijkje op www.deschaarerin.be om hier meer over te weten te komen.



OM NAAR UIT TE KIJKEN: “De tante van Charlie” en “The Play that goes wrong!, een stuk ongeluk! twee klappers van formaat voor Vlaanderen.



De Komedie Compagnie houdt van komedie in al haar facetten, ook deze keer mikken ze op een zeer divers publiek dat aan zijn trekken komt als het van komedie houdt. In het najaar van 2017 gaat “De tante van Charlie” in première, een britse klassieker, “The mother of all comedies” als het ware, in regie van Dirk Lavrysen. Stany Crets gaat dan weer aan de slag met het spitsvondige “The lay that goes wrong”, oftewel een stuk ongeluk! en te zien in de lente van 2018.

Info en tickets Productie van www.dekomediecompagnie.be

Met: Dirk Van Vooren, Christophe Stienlet, Dirk Lavrysen, Britt Van der Borght, Greet Rouffaer en Patrick Onzia.

Regie: Frank De Kaey

Originele auteur: Paul Pörtner

Oorspronkelijk regisseur (en theaterbewerker): Bruce Jordan



Vanaf 21 april , slechts vier weken te zien! (voorstellingen om 20u15 of om 15u15)

Locatie: Theater Elckerlyc - Frankrijklei 85 – Antwerpen



www.dekomediecompagnie.be of bij Theater Elckerlyc op 070 691 002 (max. 0,30 euro/minuut).

Tarieven vanaf 17 Euro (inclusief reservatie, exclusief verzending)