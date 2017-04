› Indrukwekkende premiÃ¨re Vergeet mij niet met Carry Goossens, Manu Jacobs en Ann De Winne

Theater | Vlaanderen Tweet

› Indrukwekkende première Vergeet mij niet met Carry Goossens, Manu Jacobs en Ann De Winne

"Vergeet mij niet", een lichtvoetig stuk over de kwetsbaarheid en menselijkheid van dementie met Carry Goossens in de hoofdrol kent vandaag een indrukwekkende première in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater. In dit nieuwe theaterstuk geschreven door Manu Jacobs en in regie van Rikkert Van Dijck geven Carry Goossens, Manu Jacobs en Ann De Winne een menselijke, warme, liefdevolle, soms confronterende kijk op dementie. Vanaf 7 april in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater en volgend jaar op tournee door Vlaanderen.

Vergeet mij niet ging in première in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater. Het werd een indrukwekkende én lichtvoetige vertelling, in regie van Rikkert Van Dijck over een grootvader, een kleinzoon en de dementie die tussen beiden komt. Co-producent Manu Jacobs schreef dit stuk en haalde de inspiratie uit de herinneringen aan zijn grootvader en het feit dat dementie steeds meer bespreekbaar wordt in onze maatschappij waar mensen steeds ouder worden en het als een uitdaging zien om dit zolang mogelijk zelfstandig en actief te kunnen beleven. Acteur Carry Goossens neemt de rol van dementerende grootvader op zich. Ann De Winne verbeeldt in woord, zang en muziek de dementie die steeds aanwezig is, ze flirt met de grootvader, als waren het geliefden...



Vergeet mij niet vertelt het verhaal van de vriendschap tussen een dementerend grootvader en diens kleinzoon. Herman is een oude weduwnaar die zich verscholen houdt in de vertrouwde omgeving van zijn huis. Het weinig contact met de buitenwereld komt van zijn kleinzoon, Stan. Deze twee handen op één buik banen zich samen een weg door alle praktische beslommeringen die de ouderdom met zich meebrengt. Wanneer Herman langzaamaan door dementie ingekapseld wordt, wordt de eens zo vertrouwde grootvader-kleinzoon-relatie bestrooid met nieuwe en onbekende hindernissen. De ziekte vervult Herman, ze flirt als het ware met hem. Ze ontneemt hem structuur en geeft chaos in de plaats. In de zoektocht van Stan naar zijn grootvader van vroeger, blijkt humor het beste bindmiddel tussen deze twee generaties.

Info en tickets Locatie: Fakkeltheater - Zwarte zaal (Reyndersstraat)

Tickets: kunnen online gereserveerd worden via de webshop van www.fakkeltheater.be, telefonisch via 070 246 036 en tevens aan de kassa van het Fakkeltheater, Reyndersstraat 7 te 2000 Antwerpen.



Data:

vrijdag 7 april 2017 20u30 (première)

zaterdag 8 april 2017 20u30

zondag 9 april 2017 15u

vrijdag 14 april 2017 20u30

zaterdag 15 april 2017 20u30

zondag 16 april 2017 15u

vrijdag 21 april 2017 20u30

zaterdag 22 april 2017 20u30

zondag 23 april 2017 15u