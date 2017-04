› Steps en Vengaboys kleuren 10de I love the 90’s samen met de verrassende Nathalie Meskens

Evenement | Vlaanderen Tweet

Zaterdagavond vonden opnieuw 20.000 children of the 90’s vlotjes de weg naar de Hasseltse Ethias Arena, voor de 10de editie van I love the 90’s. Niet alleen in ons land, maar ook in Europa is dit het grootste nineties feestje dat je kan vinden. “This was amazing, this was crazy”, kirde de Britse popband Steps na afloop van hun eerste comeback optreden op het Europese vasteland. Succes was er ook voor de Vengaboys én Pat Krimson, die op het podium herenigd werd met Leopold 3-collega Erik Goossens, z’n eerste platenbaas Maurice Engelen (Praga Khan) en Nunca. Maar voor dé grootste verrassing van de avond zorgde actrice en zangeres Nathalie Meskens. Met een opvallende 90’s hitmedley bespeelde zij de massa moeiteloos en zorgde ze voor een zoveelste hoogtepunt.

“Het was niet alleen uitverkocht, we zagen een verjongd internationaal publiek, wat ervoor zorgt dat we met I love the 90’s goed zitten voor de komende jaren”, zei Kris Bloemen namens de organisatie.



Velen hebben al hun hoofd gebroken over het antwoord op de vraag, waarom de jaren negentig na meer dan twee decennia nog altijd zo populair zijn. “De muziek die destijds gemaakt werd, blijkt achteraf tijdloos te zijn. De Euro-dance is een stroming waarvan de meeste songs nog altijd actueel klinken. Sterker nog; de jeugd herontdekt ze massaal”, zegt allround-dj Ward, die al tien jaar de muzikale invulling voor z’n rekening neemt op I love the 90’s.



Met ‘Lotus Eater’ en ‘Show Me The Way’, opende Zippora de 10de I love the 90’s, gevolgd door DJ Peter Project, die de Ethias Arena een eerste maal liet springen op de tonen van zijn nummer één hit ‘2 New York’. België boven tijdens de eerste speelhelft, met Patje Krimson als smaakmaker. “De voorbije dagen heb ik afgezien. Pijn in mijn rug, maar eens je op het podium staat en de energie voelt van het publiek, dan ben je dat in één klap vergeten.” ‘Taboo Bells’ en ‘Paranoid in Moscow’ waren de perfecte opwarmers voor Praga Khan. “Je wil niet weten hoe vaak ik de vraag krijg om op te treden op een 90’s-podium. Omdat Patje het vroeg én omdat we hier toch staan op de grootste 90’s party van Europa, heb ik éénmalig toegezegd en ik moet zeggen dat ik mij geweldig geamuseerd heb. Het was echt tof”, zei Maurice Engelen na afloop. Na zijn doortocht, toverde Pat Krimson ook nog Atmoz, Junk Project en het herenigde Nunca uit z’n artistieke vriendenhoed. Met ‘House of Doom’ en ‘Moving train’ ging het dak van de Ethias Arena er een eerste keer af.

Nathalie Meskens Het eerste 90’s doelpunt op Limburgse bodem, werd verrassend genoeg gescoord door een Antwerpse; Nathalie Meskens. De gelauwerde actrice stond solo op het podium en bracht een 90’s medley om U tegen te zeggen. Het publiek genoot zichtbaar, net als een stralende Nathalie, die hiermee nog maar eens haar veelzijdigheid accentueerde.

Steps Na ICE MC en de Vengaboys, was het tijd voor de hoofdact van de avond. Na Scooter, 2 Unlimited, Five en Hanson, slaagde de organisatie erin om als eerste de herenigde Britse popband Steps terug te halen naar ons land. Met ‘Last Thing On My Mind’, ‘Heartbeat’, ‘Tragedy’ en het afsluitende ‘5,6,7,8’, scoorde Steps in voetbaltermen een onvervalste hattrick met twee extra doelpunten. Het applaus van 40.000 handen bezorgde de groep na afloop een intens warm gevoel. “Belgium, we missed you so much. We’re so happy to be back. This was amazing”, waarna Claire, Faye, Lissa Scott-Lee, Ian ‘H’ Watkins and Lee Latchford-Evans met een big smile de nacht introkken. Na Cherry Moon Live bespeelde dj Ward verder de massa tot in de vroege uurtjes. Een datum is er nog niet, maar dat er een 11de editie komt van I love the 90’s – The party volgend jaar, staat zo goed als vast.