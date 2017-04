› Vlaamse familiefilm Cloudboy in première

Film | Vlaanderen Tweet

Zaterdagnamiddag ging in Kinepolis Antwerpen de familiefilm Cloudboy in een volle zaal in première. Regisseur Meikeminne Clinckspoor en de Vlaamse acteurs Daan Roofthooft en Geert Van Rampelberg, maar ook de Zweedse jonge cast Ayla Nutti en Joakim Trägårdh die speciaal voor de gelegenheid waren overgevlogen, waren aanwezig. Het talrijk opgekomen jonge publiek werd hartelijk verwelkomd door gastvrouw Tania Kloek en genoot zichtbaar van de sfeer van een échte première, tot tevredenheid van Vlaamse producente Katleen Goossens.

Kijken

Cloudboy volgt de 12-jarige stadsjongen Niilas (Daan Roofthooft), die bij zijn papa (Geert Van Rampelberg) woont. Zijn Zweedse mama Katarina (Sara Sommerfeld) kent hij nauwelijks. Niilas moet –tegen zijn zin– tijdens de zomervakantie naar het Hoge Noorden reizen waar zijn moeder en haar nieuwe gezin tussen de rendierherders wonen. De rendiertrek is volop aan de gang en ook Niilas moet een handje toesteken. Ondanks de warme ontvangst, reageert Niilas heel terughoudend. De enige die hem begrijpt, is zijn nieuwe halfzus Sunnà (Ayla Gáren Audhild Nutti). Tegen alle verwachtingen in wordt dit voor Niilas de meest avontuurlijke zomer van zijn leven.



Het avontuurlijke Cloudboy is een jeugdfilm zoals er in België nog nooit één werd gemaakt. Met haar bruisende langspeelfilmdebuut over kinderen in de vrije natuur, sluit regisseur Meikeminne Clinckspoor aan bij de grote Scandinavische kinderfilmtraditie. “Diep vanbinnen ben ik nog steeds Pippi Langkous of Ronja de Roversdochter die probeert haar verhaal te vertellen.”



De opnames bezorgden de jonge hoofdacteur Daan Roofthooft spannende dagen: “Ik kreeg duiklessen in een megadiepe watertank, ik moest leren freerunnen voor de parkour scènes en in Noorwegen werd ik met een helikopter boven op een bergvlakte afgezet voor de opnames van de rendierenvangst. Wat denk je: spannend of niet?”



Hoofdproducent van Cloudboy is het Belgische productiehuis Bulletproof Cupid, met Göta Film International, FilmCamp en Submarine Film als coproducenten. De film wordt gefinancierd met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Creative Europe programma van de Europese Unie, Nederlandse Tax Incentive, Belgische Tax Shelter, BNP Paribas Fortis Film Finance, Filmcamp en Filmpool Nord.



Cloudboy is vanaf 5 april in de Vlaamse bioscopen te zien. De film krijgt ook een internationale première op TIFF Kids van het Toronto International Film Festival (7-23 april).