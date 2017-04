Evenement | Vlaanderen Tweet

› Het Schlagerfestival neemt dit weekend afscheid van The Lynn Sisters

Dit weekend wordt er opnieuw geschlagerd in de Hasseltse Ethias Arena en nog één keer zullen alle spots en ogen gericht zijn op The Lynn Sisters. Het is geen grap; op zaterdag 1 april zwaait Laura Lynn haar zussen feestelijk uit op Het Schlagerfestival-podium. Nog één keer hijsen boezemvriendinnen Tine Embrechts en Nathalie Meskens zich samen met Laura Lynn op het podium, en dan gaat de band de koelkast in.

“Het is mooi geweest. We hebben ons geweldig geamuseerd. We kregen de kans om een album op te nemen, we speelden in De Roma en we mogen vier keer afscheid nemen op de plek waar het voor ons allemaal begon. Maar nu is het tijd voor de zussen om weer uit te zwermen. Het zal zaterdag wat vreemd aanvoelen als ‘Soldiers of Love’ door de boxen klinkt, maar als je dan het gejoel hoort in de zaal, dan geeft dat een enorme kick om er nog een laatste keer voluit voor te gaan”, klinkt het bij de zussen. Als je het afscheid wil meemaken, maar je hebt nog geen tickets, dan ben je eraan voor de moeite, want ook de zaterdagavondvoorstelling is zo goed als uitverkocht.



“Mensen kunnen beter nu al hun tickets bestellen voor 23, 24 en 25 maart 2018, want het gaat hard. Als je het Schlagerfestival-feestje opnieuw wil meemaken, kan je best nu al surfen en bestellen op www.hetschlagerfestival.be”