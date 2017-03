Muziek | Vlaanderen Tweet

› Eveline Cannoot geeft zich bloot

Eveline Cannoot heeft al welgeteld 14 videoclips op haar palmares en dit in 5 jaar tijd. Telkens weer probeert ze nieuwe dingen uit, gaat ze samen met haar team op zoek naar een gepaste locatie en is het eindresultaat altijd een pareltje!

Kijken

Voor de clip van "Ben jij gelukkig met mij?" trok ze naar B&B De Libellen van Waaroost in Oostkamp waar ze zich nestelde in het bed en waar we haar dromerig terugvinden in de leefruimte. De vraag "Ben jij gelukkig met mij?" die telkens terugkomt in het lied is niet bepaald een vrolijke gedachte... toch zien we haar niet echt triest. Integendeel, het geeft eerder het gevoel van "Ik heb je graag, ik zie je graag, maar wat je plan ook is, mij krijg je niet klein!" zegt Eveline.



En zo denkt Eveline ook in het dagelijkse leven over de liefde... Je geeft je over aan je partner, maar met de voeten wordt er niet gespeeld.



Met haar team dat bestaat uit cameraman en monteur Bert Temmerman, camera-assistent Bjorn Defrere, make-up en haarstyliste Anske Van Acker en hun goed humeur maakte Eveline een pure, verleidelijke videoclip waar gevoel opnieuw een grote rol speelt.