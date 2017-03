Evenement | Vlaanderen Tweet

› Schlagerfestival-artiesten Lindsay, Laura Lynn en Willy Sommers zijn te gast in Tegen De Sterren Op

Nu vrijdag start in de Hasseltse Ethias Arena de 12de editie van Het Schlagerfestival. De moeder aller schlagerfestivals is er opnieuw klaar voor om er vier onvergetelijke avonden van te maken. Voor Schlagerfestival-artiesten Lindsay, Laura Lynn en Willy Sommers op het podium staan in Hasselt, zijn ze morgenavond te zien in Tegen De Sterren Op. Het Klagerfestival krijgt op het einde van het programma een verrassende twist, want klagende Belle Perez (Ella Leyers), Christoff (Jonas Van Geel) en Dana Winner (Tine Embrechts), worden van antwoord gediend door Laura, Lindsay en Willy.

“De sterkte van Tegen De Sterren Op is dat ze echt inspelen op de actualiteit. Een paar dagen geleden kreeg ik de vraag om mee te werken aan het programma. Ik heb geen seconde getwijfeld en direct toegezegd. Voor mij was het de eerste keer, maar wauw. Het was echt heel plezant. Ik heb mij enorm geamuseerd. Ik weet dat sommige van mijn fans het moeilijk hebben met dit soort van humor, maar de kunst bij dit soort zaken is relativeren en daar heb ik, zoals de titel van mijn nieuwe single ook al doet vermoeden, echt 'geen probleem' mee. Integendeel”, zegt Willy Sommers enthousiast.



Tegen De Sterren Op mét Laura Lynn, Lindsay en Willy Sommers, wordt woensdagavond 22 maart om 20.35 uur uitgezonden op vtm.



De laatste tickets voor Het Schlagerfestival 2017 (op vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 maart én zaterdag 1 april) kan je bestellen op www.hetschlagerfestival.be