› Conor Oberst lanceert nieuw album Salutations

Conor Oberst, leadzanger van de groep Bright Eyes, richt zich sinds 2011 op soloalbums onder het label Nonesuch. In tegenstelling tot ‘Ruminations’, het vorige soloalbum, laat Conor Oberst zich op de nieuwe plaat ‘Salutations’ omringen door muzikanten van The Felice Brothers en de legendarische drummer Jim Keltner (Neil Young, Jackson Browne, George Harrison, Bob Dylan, John Lennon, etc.).

‘Salutations’ bevat de full band versies van de tien tracks op ‘Ruminations’ en 7 nieuwe nummers. De eerste single van het album is nu al beschikbaar en heet 'Till St. Dymphna Kicks Us Out'.