› Belg speelt terrorist in ‘Patriots Day’

Dinsdag 14 maart om 19u30 gaat de Amerikaanse film ‘Patriots Day’ in avant-première in België. De film, met in de hoofdrol Mark Wahlberg, gaat over de bomaanslagen tijdens de marathon van Boston van vier jaar geleden. De Bruggeling Themo Melikidze is voorlopig nog een onbekende acteur in ons land, maar versierde voor deze film de rol van een van de terroristen. Speciaal voor de gelegenheid komt Melikidze aanstaande dinsdag van L.A. naar Kinepolis Brugge om ‘Patriots Day’ persoonlijk voor te stellen aan het grote publiek.

‘Patriots Day’ vertelt het waargebeurde verhaal van politieagent Tommy Saunders, gespeeld door Mark Wahlberg, die een race tegen de klok aangaat wanneer de broers Tamerlan en Dzochar Tsarnajev op 15 april 2013 twee bommen laten ontploffen dichtbij het parcours van de marathon van Boston. Ze maken drie dodelijke slachtoffers en er vallen maar liefst 260 gewonden. De rol van Tamerlan Tsarnajev wordt gespeeld door Bruggeling Themo Melikidze. Op zijn achttiende verhuisde hij naar L.A. om het te maken als acteur. Uiteindelijk kreeg hij na vele audities een van de belangrijkste rollen in de film. Met trots keert hij dinsdag 14 maart terug naar België om de film persoonlijk voor te stellen aan het grote publiek in Kinepolis Brugge.



“Amerikanen haten de broers Tamerlan en Dzochar Tsarnajev enorm,” vertelt Themo Melikidze, “Tijdens de opnames kwam een politieagent naar me toe en zei hij dat hij, iedere keer als hij in mijn ogen keek, zin had om mijn hoofd in te slaan. Dat was het vreemdste maar ook het mooiste compliment dat ik ooit gekregen heb.”



De Belgische avant-première gaat door in Kinepolis Brugge om 19u30. Voor tickets en info omtrent ‘Patriots Day’ in aanwezigheid van acteur Themo Melikidze, surf naar de Kinepolis website.