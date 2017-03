Evenement | Vlaanderen Tweet › Populaire volkszanger staat volgend jaar met Jan en alleman in het Antwerpse Sportpaleis Hij stond zaterdagavond even met z’n mond vol tanden, toen tweevoudig wereldkampioen veldrijden Sven Nys onverwacht z’n opwachting maakte, het podium opstapte en aan Jan Smit vroeg wanneer hij een concert zou geven in het Antwerpse Sportpaleis. In één klap waren er meer dan 4000 ogen gericht op de sympathieke Volendammer, die bekende dat het Sportpaleis al enkele jaren op z’n to-do lijstje staat, waarop concertorganisator Kris Bloemen van Benelive prompt het podium kwam opgestapt met in z’n hand het eerste ‘Jan & Alleman’ Sportpaleis-ticket, voor het concert dat plaatsvindt op zaterdag 10 maart 2018. “Dit concert wordt een nieuw orgelpunt voor Jan Smit in Vlaanderen," zegt Kris Bloemen. "En we zorgen samen met platenfirma Vosound, voor een primeur. Per ticketbestelling krijg je er een exclusief Jan Smit-album bij en dat krijg je op de avond van het concert als eerste mee naar huis. Jan z’n hits zullen er natuurlijk op terug te vinden zijn, maar ook verrassende samenwerkingen met collega-artiesten, die ook in het Sportpaleis van de partij zijn”, vervolgt Kris Bloemen.



Twintig jaar geleden stal kleine Jantje niet alleen het hart van z’n oma, hij pakte ook de rest van de wereld in met z’n meezinger ‘Ik zing dit lied voor jou alleen’. Ondertussen zijn we twee decennia later en staat er voor onze neus een internationaal gewaardeerde artiest, met een indrukwekkend lijstje klassiekers; ‘Als de nacht verdwijnt’, ‘Als de morgen is gekomen’, ‘Leef’, ‘Vrienden voor het leven’, het zijn maar een paar voorbeelden. Zijn gouden, platina, dubbel en trippel platina en varianten, zijn niet meer te tellen, net als alle muziek- en carrièreprijzen die hij als dertiger gewonnen heeft. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland en Vlaanderen is Jan Smit een artiest van het volk. Wie bij ons De Romeo’s, Clouseau, Willy Sommers, of Marco Borsato zegt, kan in één adam ook Jan Smit toevoegen aan het rijtje succesvolle artiesten.



“Vlamingen vallen voor Jan Smit, omdat hij ondanks z’n succes nog altijd met z’n twee voetjes op de grond staat. Een fijne kerel en een harde werker, die weet waarmee hij bezig is en die nooit opgeeft”, zegt tweevoudig wereldkampioen veldrijden Sven Nys, die als geen ander weet wat het is om in het Sportpaleis te staan. “Twee keer heb ik er afscheid genomen en dat waren voor mij bijzondere momenten die ik nog altijd koester. Het is een zaal met een geschiedenis, zeker als je ziet wie er allemaal gespeeld heeft. Ik kan me indenken dat je daar als artiest minstens één keer in je leven wil spelen. Jan Smit is ondertussen meer dan twintig jaar bezig. Dan heb je natuurlijk veel ervaring opgebouwd en een massa bagage opgedaan, dus is het volgend jaar het ideale moment om die sprong te wagen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat goed gaat doen. Jan is populair in Vlaanderen, er komt altijd veel volk kijken naar zijn optredens en volgend jaar, dan zij wij er graag weer bij zoals vanavond.”



Na meermaals uitverkochte stadsschouwburgen en theaterzalen, doortochten op Het Schlagerfestival, de Lotto- en Ethias Arena, staat Jan Smit op zaterdag 10 maart 2018 in het Antwerpse Sportpaleis. “Deze staat al lang op mijn lijstje. Telkens als we voorbijrijden, of beter, als we stilstaan op de Antwerpse ring (lacht), dan kriebelt het wanneer ik naar de banners en spandoeken kijk van de artiesten die er optreden. Ik heb er altijd al van gedroomd om er zelf eens tussen te staan, zeker als je ziet welke internationale artiesten er al stonden. Koen en Kris Wauters vertelden mij in het verleden vaak hoe leuk het is om er te spelen. Ik ben benieuwd. We gaan het volgend jaar meemaken”, zegt Jan Smit geanimeerd.

Jan & Alleman Hetzelfde enthousiasme horen we bij Kris Bloemen (Benelive). “We werken al jaren intens samen met Jan en z’n team. Overal waar we concerten organiseerden, was het nagenoeg uitverkocht. Vandaag geven we de aftrap van een bijzonder Jan Smit jaar, dat we starten met de ticketverkoop voor het Sportpaleis. Een unieke avond voor ‘Jan & Alleman’. Iedereen is welkom om mee te zingen met Jan en z’n liveband. Het woord ‘Alleman’ heeft ook betrekking op de verrassende gastartiesten. De komende maanden lossen we daar meer over, maar dat het iets heel bijzonder wordt, daar mag je zeker van zijn. Dit concert wordt een nieuwe mijlpaal in Jan z’n carrière in Vlaanderen. Het wordt trouwens het enige concert dat Jan volgend voorjaar doet in ons land.”

Cd-stunt Ook Jan’s platenfirma Vosound zorgt voor een stunt. “Klopt. Wie concertkaartjes koopt, krijgt er per bestelling het nieuwe album van Jan bij. Een unieke cd, die de mensen mee naar huis krijgen op de avond van het concert. Naast de grootste hits, zullen daar ook verrassende muzikale combinaties op terug te vinden zijn. Het is de eerste keer dat wij zo’n mooie combinatie kunnen aanbieden. Laat deze kans dus vooral niet liggen!”



Tickets voor het Sportpaleis-concert van Jan Smit, ‘Jan & Alleman’, op zaterdag 10 maart, kunnen besteld worden via www.teleticketservice.com of op 070/345.345 (Max. €0,30/Min).



› Gepubliceerd zaterdag 4 maart 2017 om 22:20 uur door Robrecht Van Goolen

