Evenement | Vlaanderen Tweet

› Initiatie SenseBall voor vrouwen met Imke Courtois en Michel Bruyninckx

De tijd dat voetbal zowat een exclusieve mannenzaak was, ligt al een tijdje achter ons. Steeds meer meisjes vinden vlot de weg naar de voetbalclubs en oefenen deze sport als hobby of professioneel uit. De expo 'Goal! The Football Experience' wil het vrouwenvoetbal in België nog een extra duwtje in de rug geven, door de organisatie van een wel heel speciale voetbaltraining voor vrouwen. Op woensdag 15 maart zullen in de Nekkerhal in Mechelen initiaties SenseBall plaatsvinden, onder leiding van Red Flame Imke Courtois en de internationaal gerenommeerde voetbaltrainer Michel Bruyninckx.

Kijken

Profclubs zoals AC Milan, FC Metz, Lille OSC, RSC Anderlecht, KRC Genk en Juventus FC werken met de SenseBall, maar ook Dries Mertens en voormalig Gouden Schoen-winnaars Steven Defour en Sven Kums, zijn mooie voorbeelden van Belgische spelers die op jonge leeftijd trainden met de SenseBall en daar momenteel nog steeds de vruchten van plukken. Alle vrouwelijke bezoekers van de expo van 7 tot 77 jaar mogen deelnemen op 15 maart, maar moeten zich wel op voorhand HIER inschrijven via www.goal-belgium.be.



Michel Bruyninckx begeleidde bij meerdere profclubs jeugdspelers naar het hoogste niveau en is de grondlegger van de Cogitraining, een wetenschappelijk gefundeerde trainingsmethode om de handelingssnelheid van (bal)sporters te verhogen. De SenseBall wordt gebruikt om de Cogitraining te kunnen uitvoeren. Steeds meer profclubs, zoals AC Milan, FC Metz, Lille, Anderlecht, KRC Genk en Juventus, erkennen deze methodiek en werken inmiddels met de SenseBall. Dries Mertens, maar ook voormalig Gouden Schoen-winnaars Steven Defour en Sven Kums, zijn mooie voorbeelden van Belgische spelers die op jonge leeftijd trainden met de SenseBall en die daar momenteel nog steeds de vruchten van plukken. Naast de deskundige begeleiding van Imke Courtois en Michel Bruyninckx, zullen ook enkele speelsters van de Genk Ladies een voetje toesteken tijdens de initiaties.



De initiaties SenseBall op 'Goal! The Football Experience', zijn toegankelijk voor alle vrouwelijke bezoekers van 7 tot 77 jaar op woensdag 15 maart, en zullen plaatsvinden om 13u30, 14u30 en 15u30. Inschrijven is verplicht en kan via het inschrijvingsformulier op www.goal-belgium.be.



‘Goal! The Football Experience’ nog tot en met 28 mei 2017 in de Nekkerhal in Mechelen. Tickets & info: www.goal-belgium.be