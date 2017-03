› De gouden jaren '90 van Standard - in De kleedkamer

Televisie | Vlaanderen Tweet

In de tweede reeks van De kleedkamer gaat Sporza-journalist Ruben Van Gucht opnieuw op zoek naar verhalen van ex-voetballers die ooit samen schitterden in een topjaar van een legendarisch Belgisch voetbalteam.

In 1993 won Standard de Beker van België. De Rouches maakten zo komaf met een zwarte periode na het omkoopschandaal in de jaren ‘80. De bekerwinst zou nochtans lange tijd de enige trofee blijven voor de Rouches, tot de titel in 2007. Ruben Van Gucht praat daarover in De kleedkamer met Arie Haan, Patrick Asselman, Thierry Pister en Henk Vos. Daarnaast zijn er portretten van Gilbert Bodart en Marc Wilmots.



"Het verhaal van Bodart lijkt wel het scenario van een Hollywoodfilm. En toch is het echt gebeurd," zegt Ruben Van Gucht.



Arie Haan was destijds de trainer en architect met dienst. De flamboyante Nederlander liet de touwtjes af en toe los en dat sloeg aan bij de spelersgroep. Op zijn 69ste heeft Haan de knoop doorgehakt en het voetbal vaarwel gezegd, na een wereldreis als trainer langs het Midden-Oosten, Afrika en Azië.



Patrick Asselman was een beweeglijke dribbelaar die door allerlei omstandigheden een te korte periode aan de top vertoefde. Nu is Asselman vooral in de lagere voetbalreeksen een bekende voetbalnaam. In De kleedkamer herbeleeft hij zijn hoogdagen en spreekt hij vrijuit, net als vroeger.



Thierry Pister was als speler of trainer aan de slag bij een schier eindeloze lijst van clubs. Maar helemaal bovenaan zijn palmares prijkt de bekerwinst met Standard. In 2005 belandde hij ongewild volop in het schandaal rond de Chinese gokbaas Zheyun Ye. Tijd om dat verhaal definitief af te sluiten.



Henk Vos wordt soms omschreven als “knettergek”, soms als “een pure stilist” en geregeld ook als allebei. De Nederlandse spits met de vlotte babbel verdween na zijn laatste Belgische passage uit beeld, maar de publiekslieveling van weleer kijkt maar al te graag terug op zijn mooiste herinneringen.



Gilbert Bodart heeft de voorbije jaren heel wat meegemaakt. In Luik is Bodart nog altijd een icoon, maar gokproblemen, een gevangenisstraf, escapades met vrouwen en nog andere problemen hebben zijn kerfstok aardig gevuld. Bodart kijkt nu, op z’n 54ste, terug op een turbulent lemen en neemt geen blad voor de mond.



Marc Wilmots is een compleet ander verhaal. De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels en ex-bondscoach zoekt ondertussen op zijn eigen ritme en buiten de spotlights zijn weg in het leven buiten het voetbal. De nuchtere blik op de dingen is er nog steeds en de ontspannen glimlach is ook terug.



Ruben Van Gucht: ‘Dat we Marc Wilmots konden strikken voor deze tweede reeks vind ik toch wel een compliment voor het werk dat we in het eerste seizoen van De kleedkamer hebben afgeleverd. Wilmots weigert sinds het EK pertinent interviews met Belgische media, maar wou voor dit programma toch een uitzondering maken. Met Wilmots en Bodart hebben we twee personen die qua levensstijl haaks op mekaar staan. Het is interessant om zien hoe ze daar mee omgaan. Het verhaal van Bodart lijkt wel het scenario van een Hollywoodfilm. En toch is het echt gebeurd.’



Maandag 6 maart om 21.15 u. op Canvas