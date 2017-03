Radio | Vlaanderen Tweet

Mia van Gorky opnieuw beste Belgische nummer

De luisteraars van Studio Brussel hebben "Mia" van Gorky voor het derde jaar op rij verkozen tot het beste Belgische nummer. Het nummer staat op 1 in De 100 van Eigen Kweek. Op de tweede plaats staat "Instant Street" van dEUS. "Goud" van Bazart vervolledigt het podium.

De voorbije week stemden de luisteraars van Studio Brussel voor De 100 van Eigen Kweek. De lijst met de honderd beste Belgische nummers werd vandaag uitgezonden op Studio Brussel en was het orgelpunt van De Week van Eigen Kweek, een week waarin de radiozender de beste Belgische muziek draait.



"Mia" staat voor het derde jaar op rij helemaal bovenaan de De 100 van Eigen Kweek. "Instant Street" van dEUS verovert voor het tweede jaar op rij de tweede plaats. "Goud" van Bazart, een van de meest opvallende stijgers, klimt met 48 plaatsen naar de derde plaats.



dEUS is met zeven nummers in de lijst de meest genoteerde artiest. Naast "Instant Street" (2) staan ook "Suds & Soda" (6), "Roses" (15), "Nothing Really Ends" (31), "Hotellounge" (37), "The Architect" (67) en "Little Arithmetics" (71) in de lijst. Ook Stromae, Daan, Admiral Freebee, Balthazar, Goose, Oscar and the Wolf en Arno doen het goed met elk drie nummers in de top honderd.



Dit is de volledige top tien:

1.(1) "Mia" - Gorky

2.(2) "Instant Street" - dEUS

3.(51) "Goud" - Bazart

4.(3) "My Heroics, Part One" - Absynthe Minded

5.(9) "Synrise" - Goose

6.(5) "Suds & Soda" - dEUS

7.(6) "Housewife" - Daan

8.(22) "Formidable" - Stromae

9.(7) "I Can't Live In A Living Room" - Red Zebra

10.(11) "Come Alive" - Netsky