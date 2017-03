Muziek | Vlaanderen Tweet › Wereldwijde launch van Damascus Disco van Fischer-Z Damascus Disco, de nieuwe single van Fischer-Z, werd deze week wereldwijd gelanceerd als voorloper van de full cd Building Bridges die eind maart eveneens wereldwijd wordt verdeeld door BMG. Damascus Disco is alvast gekoppeld aan een lanceringsvideoclip. Het is een geëngageerd nummer dat een catchy refrein aan een oproep verbindt voor meer menselijke warmte in het oplossen van humanitaire problemen. Wie het nummer al gehoord heeft, kan er niet omheen: Watts verkeert in topvorm. De herkenbare Fischer-Z sound schemert nog steeds door, maar tegelijk is Watts nadrukkelijk mee met zijn tijd.



2017 wordt sowieso een mijlpaal in de geschiedenis van Fischer-Z. Dan zal het niet alleen 40 jaar geleden zijn dat de legendarische band rond zanger John Watts voor het allereerst live speelde, maar op de koop toe viert het Britse gezelschap dit jubileum met een gloednieuwe 20e studioplaat. Building Bridges bevat nummers over enkele van de grootste uitdagingen van deze tijd: het bouwen van bruggen tussen religies, linkse en rechtse politici, arm en rijk, en de tegengestelde standpunten over wereldwijde migratie. Daarnaast zoemt Watts traditiegetrouw ook in op kleine verhalen van kleine mensen. De Belgische live premières van de full cd vinden plaats op 31 maart te Luik (Chênée) en op 1 april in De Casino, Sint-Niklaas (uitverkocht).



En er is nog meer goed nieuws: in dit feestelijke jubileumjaar gaat Fischer-Z opnieuw uitgebreid op tournee, ook in de Benelux. Die Building Bridges-tournee brengt een show die heden en verleden samenbrengt: eerst een half uur nieuw materiaal, dan een greatest hits uit de eerste drie Fischer-Z platen. Zowel Word Salad, Going Deaf For A Living als Red Skies Over Paradise zijn classics met daarin o.a. So Long, Marliese, The Worker, Pretty Paracetamol, Remember Russia... Ze staan bij een hele generatie in het geheugen gegrift, en blijven ook vandaag nog moeiteloos overeind.



John Watts: “Ik heb de voorbije 40 jaar niet voor de makkelijkste weg gekozen. Na de eerste 3 succesplaten was ik uitgekeken op de groep en het touren en wou ik mezelf niet herhalen. Ik wou een carrière die me toeliet om constant te veranderen. Ik ben namelijk optimistisch van aard en sta altijd open voor belevenissen en ervaringen buiten de muziek, die ik dan weer wil verwerken in nieuwe platen die heel anders klinken dan de vorige en die ik dan steevast uitbreng onder mijn eigen naam of andere schuilnamen. Wat wellicht ook verwarrend was voor de fans van het eerste uur... De rode draad doorheen mijn latere werk is dat weinigen mijn werk gehoord hebben, maar dat ik nooit een ‘shit record’ heb opgenomen. Dat verklaart ook waarom BMG er nu aan denkt om al mijn 20 platen in een catalogus onder te brengen en heruit te brengen. Dat atypische parcours wordt uiteindelijk dan toch geregistreerd voor nieuwe generaties. Ik ben heel opgewonden voor dit symbolische feestjaar 2017. Ik hou ook nog altijd van de hectiek, de nervositeit en het onverwachte van een liveoptreden, zolang ik fysiek fit ben en mijn stem heb. Ik kijk ernaar uit om opnieuw in België te touren met een mix van Fischer-Z hits en nieuwe, energetische songs. Ik heb er vele vrienden, hou van de gastronomie en zijn cultuur. En België is ook het eerste land dat Fischer-Z in zijn hart heeft gesloten, voor Nederland en Duitsland.”



In de herfst volgt het tweede luik van de tournee, die samenvalt met de lancering van een Fischer-Z boek, waarin de geschiedenis van de band plaat per plaat ontsluierd wordt aan de hand van verhalen en getuigenissen door belangrijke muzikanten uit heden en verleden van Fischer-Z. Tegelijk verschijnt dan voor het eerst in tien jaar een nieuwe Fischer-Z compilatie met, naast de bekende classics, ook zeldzaam materiaal én nieuw werk.



Kortom: 2017 belooft een topjaar te worden voor iedereen die John Watts en Fischer-Z een warm hart toedraagt.



