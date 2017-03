Evenement | Vlaanderen Tweet

› The Analogues eren The Beatles op 7 en 24 april 2017

Hun spectaculaire live vertolking van The Beatles’ ‘Magical Mystery Tour’, leverde de Nederlandse band The Analogues niet enkel lovende kritieken en uitverkochte zalen op in eigen land, zelfs het protectionistisch ingestelde - zeker wat 'hun' Beatles betreft - Britse publiek stond vorig jaar massaal op de banken, bij het optreden van de band in Norwich. Na de succesvolle ‘Magical Mystery Tour’, staan The Analogues dit seizoen op de planken met het legendarische Beatles-album ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’.

Vijftig jaar na de release, wordt het door The Beatles zelf nooit live vertolkte legendarische album, integraal gespeeld door The Analogues, van de eerste tot de laatste noot, analoog en authentiek, compleet met strijkers en blazers en alle vintage instrumenten die The Beatles bij de opnames gebruikten. Een ongeëvenaarde live-beleving van dit magistrale meesterwerk, waarin The Analogues de volstrekt unieke Beatles-sound tot in de kleinste nuance evenaren. Daarnaast brengen The Analogues ook nog een greep uit de rest van het rijke repertoire van The Beatles. Met deze gloednieuwe productie komt de band nu ook voor het eerst naar België. Muziekliefhebbers zijn welkom op 7 april in De Roma in Borgerhout en op 24 april in de AB te Brussel, voor een unieke avond ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band by The Analogues’.



The Analogues zijn niet de zoveelste Beatles-tributeband. Geen pruiken of pakken om er als John, Paul, Ringo en George uit te zien, geen synthesizers, computers of geforceerde stemimitaties om te klinken als de iconische Beatles...gewoon een ijzersterke vijfkoppige band, bestaande uit getalenteerde multi-instrumentalisten en vocalisten Bart van Poppel, Jan van der Meij, Fred Gehring, Jac Bico en Diederik Nomden, die met een diepgewortelde passie en indrukwekkende nauwkeurigheid, en met ondersteuning van een achttal strijkers en blazers, de muziek van the Fab Four laten herleven.



Na hun uiterst succesvolle ‘Magical Mystery Tour’, die in stijl werd afgesloten met twee uitverkochte concerten in het Amsterdamse Concertgebouw, is het voor The Analogues nu de beurt aan ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, één van de invloedrijkste albums aller tijden. De LP Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band kwam uit in 1967 en wordt beschouwd als één van de belangrijkste uit de popgeschiedenis. “Het moment waarop popmuziek zich ontwikkelende tot Kunst”, schreef Time Magazine. De destijds nieuwe mogelijkheden van de opnamestudio werden ten volle benut, wat leidde tot een extreem experimentele manier van componeren en produceren, die vrijwel onmogelijk live uit te voeren was. Met songs als ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, ‘A Day in the Life’ en ‘With a Little Help from my Friends ’ was Sgt. Pepper zowel grensverleggend als commercieel succesvol. Het album stond maandenlang op nummer 1 van de album charts in de hele wereld. Naast het integrale album 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', brengen The Analogues ook nog een greep uit de rest van het rijke repertoire van The Beatles. Met name nummers van de late studioalbums, die The Beatles nooit live speelden.



De Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-tour zal op 1 juni feestelijk worden afgesloten met een 50-jarig jubileumconcert in de Amsterdamse Ziggo Dome. Maar eerst wacht het grote debuut van The Analogues in België!



'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band by The Analogues' op vrijdag 7 april om 20u30 in De Roma (Borgerhout) en op maandag 24 april 2017 om 20u in Ancienne Belgique (Brussel). Tickets & info via www.deroma.be of www.abconcerts.be