Evenement | Vlaanderen Tweet

› Paardenspektakel APASSIONATA sluit krokusvakantie af met nieuwe show Cinema of Dreams

Dit weekend is het de beurt aan het gerenommeerde paardenspektakel APASSIONATA om de Antwerpse Lotto Arena in te palmen. Met de gloednieuwe show ‘Cinema of Dreams’ worden niet alleen de paardenliefhebbers verwend, ook wie houdt van prachtige kostuums, een mooie belichting en perfect uitgevoerde rijkunstjes, komt aan z’n trekken. De belangstelling voor het gebeuren is groot, mede dankzij de inbreng en aanwezigheid van paardentrainster en social media fenomeen Lizanne Bouwmeester (Be The Light).

Upstars koppelde de Antwerpse twintiger als campagnegezicht en gerespecteerde paardenkenner, waardoor ze inmiddels is uitgegroeid tot het ‘Apassionata-meisje’. “Ik heb ‘Cinema of Dreams’ gezien in Berlijn en het is meer dan de moeite waard. Dit zijn dé gezinsvoorstellingen die je moet gezien hebben. Wat mij aantrekt zijn de combinaties; de mooiste paarden in de meest verbluffende dressuurtechnieken. Chapeau wat ze hier laten zien. Ik vind het mooi hoe mens en dier één worden, in een prachtige omgeving met het beste licht en geluid dat je maar kan vinden. Dit is top-entertainment van de bovenste plank waar ook de niet-paardenliefhebbers van zullen genieten.”

Cinema of Dreams Ook de 12de APASSIONATA-doortocht in ons land wordt weer bijzonder, zeker nu het de eerste keer is met de nieuwe show ‘Cinema of Dreams’. Lizanne: “We worden meegezogen in het verhaal van Eve en Tom. Een koppeltje dat zijn gemeenschappelijke passie deelt voor de bioscoop in hun dorpje. Deze laatste wordt bedreigd door de opkomst van de televisie. Je ziet een stuk geschiedenis, uitgebeeld in verschillende thema’s en in verschillende disciplines. Het is de combinatie van rijtechniek, show en muziek die voor de unieke beleving zorgt. Elke act die je ziet zorgt voor de nodige spanning en emoties. De elite trickriders Voltigeurs du Monde, de humor van de mini-shetties, de rijkunsten van het team van Luis Valença en zijn Lusitano paarden, meervoudig Spaans kampioen Sebastian Fernandez, paardenfluisteraar én ster van de show Bartolo Messina, de Nederlandse Daphne de Visser, en zo kan ik nog even doorgaan. Ze zijn er allemaal bij, samen met de meer dan 50 paarden die zorgen voor een unieke voorstelling.”



Wegens het succes is er inmiddels ook een 4de voorstelling toegevoegd aan de agenda. “Om vooral de jonge gezinnen te helpen is er op zondagochtend om 11.00 uur een extra show. Ook hier genieten kinderen tot 11 jaar van 50% korting. Je moet wel snel zijn, want het is de enige voorstelling waar er nog tickets voor te koop zijn. Alle andere shows zijn uitverkocht”, zegt organisator Chris Bergs.

Info en ticketsw Wil je dit weekend gaan kijken naar de nieuwe APASSIONATA-show ‘Cinema of Dreams’, dan kan dat in de Antwerpse Lotto Arena op zaterdag 4 maart (om 14u00 en 20u00) en op zondag 5 maart (om 11u00 en 16.00 uur). Enkel voor de show van zondag 5 maart, 11.00 uur zijn er nog tickets beschikbaar.



Paardrijkunsten op topniveau, vertolkt in verbluffende composities, met indrukwekkende lichteffecten, een unieke vormgeving, prachtige kostuums, meeslepende ritmes, melodieën en choreografieën.



Reserveer nu je APASSIONATA-tickets opwww.teleticketservice.com, telefonisch op 070/345.345 (Max. €0,30/Min) of aan de kassa.