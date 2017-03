› Philippe Geubels wordt nieuw gezicht EÃ©n

Televisie | Vlaanderen Tweet

› Philippe Geubels wordt nieuw gezicht Eén

"Philippe Geubels is een man met veel gezichten", we horen het hem zo zelf zeggen. Gevatte presentator van zijn eigen tv-shows, kijkcijferbrekend panel- en jurylid, gedreven tv-maker, acteur en vooral waanzinnig populaire comedian in België én Nederland. Sinds hij tien jaar geleden letterlijk en figuurlijk op het toneel verscheen als gortdroge moppentapper, is Philippe Geubels uitgegroeid tot een veelzijdig humorfenomeen op het scherm en het podium. VRT en Pretpraters zijn dan ook fier te mogen aankondigen dat de levende lachlegende een nieuwe, verregaande samenwerking aangaat met de zender Eén.

Philippe Geubels zal de komende jaren zowel op als achter de schermen meewerken aan een brede waaier van programma's op Eén. Te beginnen met Taboe, een baanbrekende reeks die hij samen met productiehuis Panenka maakt. Taboe wordt een unieke mix tussen human interest en comedy over minderheden waarmee niet gelachen mag worden. Behalve dan door Geubels, die op zijn typische manier samen met diezelfde minderheden dat laatste taboe doorbreekt en zo ook maatschappelijk zijn nasale stem laat gelden.



Olivier Goris, netmanager Eén, kijkt met enthousiasme uit naar deze nieuwe samenwerking:

"Philippe Geubels is uniek op vele manieren. Deze samenwerking wordt ongetwijfeld een uniek avontuur voor ons allemaal. We zijn super blij en trots dat Philippe gekozen heeft voor Eén als nieuwe thuis."



Philippe Geubels, standup-comedian en programmamaker:

"Zoals mijn grootvader altijd zei: een kip loopt nooit zomaar door de woestijn."



In de toekomst zal Geubels ook met andere programmamakers en productiehuizen samenwerken voor Eén.