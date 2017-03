Muziek | Internationaal Tweet

› The Chainsmokers kondigen debuutalbum Memories... Do Not Open aan

GRAMMY Award-winnaars The Chainsmokers lieten gisteren hun gloednieuwe single met Coldplay, “Something Just Like This” los op de wereld. Het nummer ging in wereldpremière tijdens de Brit Awards.

Het Amerikaanse producer duo kondigt meteen ook de release van hun langverwachte album‘Memories…Do Not Open’’aan. Het album komt uit op 7 april en is beschikbaar als pre-order. Fans die het album voorbestellen, krijgen metéén de singles “Something Just Like This” en “Paris” als instant download. ‘Memories…Do Not Open’ bevat verder nog 10 gloednieuwe, nooit eerder gehoorde tracks. Het album komt zowel fysiek als digitaal uit, alsook is er voor de fans een speciale doorzichtige gouden vinyl beschikbaar.



The Chainsmokers stonden afgelopen dinsdag in een uitverkochte AB en zullen deze zomer headlinen op Rock Werchter.