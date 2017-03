› Culture Club is terug: voortaan op Canvas Ã©n Radio 1

Media | Vlaanderen Tweet

› Culture Club is terug: voortaan op Canvas én Radio 1

Sofie Lemaire en Bent Van Looy tellen gretig af. Op 10 maart beginnen ze op Canvas aan hun tweede seizoen van Culture Club en gooien ze twaalf vrijdagen op rij hun deuren opnieuw wagenwijd open voor cultuur in de meest brede betekenis van het woord.

Maar er is nog meer goed nieuws voor de fans van cultuur. Culture Club is voortaan ook een radioprogramma, even fris en gevarieerd als op tv en gepresenteerd door Sofie Lemaire. Maar ook Bent Van Looy maakt elke week zijn opwachting. Op woensdagavond op Radio 1 vanaf 8 maart



Het digitale Culture Club Magazine loopt uiteraard gewoon door met elke week een extra portie cultuur.



En geregeld zijn er ook extra events onder de noemer Culture Club Pop Up, te beginnen met een concert van de indieband High Hi.



Culture Club op Radio 1: vanaf woensdag 8 maart om 19.00 u.

Culture Club op Canvas: vanaf vrijdag 10 maart om 21.15 u. (ook op vrtnu.be)

Culture Club Magazine: wekelijks op vrijdag

Culture Club Pop Up: op geregelde tijdstippen, eerste afspraak op zaterdag 4 maart met High Hi