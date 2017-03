Televisie | Vlaanderen Tweet

› La vie en rose: Annemie Struyf trekt een jaar lang door Frankrijk

Wie droomt niet van een plek in de natuur, waar het leven nog stil en eenvoudig is? Ergens in het zuiden, waar de zon altijd schijnt en de mensen nog tijd hebben voor elkaar. Waar het leven trager, zachter en milder is.

Een jaar lang trekt Annemie Struyf in La vie en rose door Frankrijk, langs mensen die hun ultieme droom proberen waar te maken. Jong en oud, met of zonder geld. Bevlogen dromers of gedreven idealisten, met of zonder plan. Het wordt een adembenemende tocht doorheen de vier seizoenen. Langs betoverende plekken en landschappen. Maar vooral ook langs gewone mensen, allemaal op zoek naar die buitengewone droom.



La vie en rose, elke donderdag vanaf 16 maart om 20.40 uur op Eén