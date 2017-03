› Reizen Waes slow: adembenemende en ongeziene beelden uit Reizen Waes

Televisie | Vlaanderen Tweet

Tom Waes en zijn avonturen in Reizen Waes lokken elke zondagavond meer dan 1,5 miljoen kijkers naar Eén. Ook dit seizoen is Tom daar weer duizenden kilometers voor onderweg geweest. En dat betekent dat er ook veel materiaal is dat uiteindelijk niet in de reeks is beland.

Op zondag 5 maart trakteert Eén zijn kijkers daarom op een bijzondere extra. Naast de gebruikelijke uitzending van Reizen Waes op zondagavond, kunnen ze Tom ook eerder op de dag aan het werk zien. Van 11.00 tot 13.00 uur is er een eenmalige uitzending van Reizen Waes slow.

Ruw beeldmateriaal, ook vanuit de lucht Reizen Waes slow bevat twee uur beeldmateriaal, gefilmd vanuit de auto, de boot of het vliegtuig waar Tom mee onderweg is. Ruwe en unieke beelden, gegoten in een minimale montage. Nieuw dit jaar in Reizen Waes slow zijn de indrukwekkende luchtbeelden. Tom en zijn ploeg hadden dit seizoen voor het eerst een dronecamera bij waarmee ze langs heel wat speciale en afgelegen plekken konden vliegen. En ook dat extra materiaal krijgen de kijkers nu uitgebreid te zien.

Reis mee met Tom Van de verlaten stranden van Sierra Leone, over de besneeuwde bergen in Georgië tot de gevaarlijke straten van Caracas in Venezuela. De twee uur durende montage, waarin zo weinig mogelijk is ingegrepen, toont nog duidelijker hoe een land er echt uitziet. Met af en toe ook een beeld van Tom, die ook gewoon onderweg is.



Op de achtergrond hoor je Toms soundtrack; muziek die bij de bestemmingen past en ook te vinden zal zijn op Spotify: de Reizen Waes slow-soundtrack.



Reizen Waes slow is een andere kijkervaring. Ideaal om op zondagmiddag vanuit de luie zetel weg te dromen over verre landen.



Reizen Waes slow: zondag 5 maart om 11.00 uur op Eén.