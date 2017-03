Evenement | Vlaanderen Tweet

› Het Schlagerfestival viert 500.000ste bezoeker

Met een prachtige ruiker bloemen werd Viviane Van Roosendael dinsdagvoormiddag in de Hasseltse raadzaal verwelkomd door schepen van evenementen Gerald Corthouts. Op Valentijn bestelde de dame uit Lier 9 tickets voor Het Schlagerfestival 2017, dat opnieuw plaatsvindt in de Ethias Arena, tijdens het laatste weekend van maart en ‪op zaterdag 1 april. “Een paar dagen geleden werd ik gebeld door de organisatie, die mij vertelde dat ik het 500.000ste kaartje heb gekocht. Voor onze kliek is het festival één van dé hoogtepunten van het jaar.”

Samen met de viering, stelde Het Schlagerfestival ook Maarten Cox voor. De zanger, presentator (MENT, Radio 2 Limburg, RTV) gaat vanaf deze week aan de slag als Schlagerfestival-reporter. “Opwarming is belangrijk, zeker voor het feest dat Het Schlagerfestival is. Daarom ga ik filmpjes maken van mijn backstage-belevenissen. Op die manier wil ik ervoor zorgen dat iedereen in de juiste stemming straks z’n opwachting maakt aan de deuren van de Ethias Arena.” Deze en komende weken verschijnen Maartens filmpjes via de (social) media. Als je zelf Het Schlagerfestival wil meemaken, bestel je best nu je tickets op www.hetschlagerfestival.be



Wat moet Viviane Van Roosendael gedacht hebben toen ze op 14 februari haar Schlagerfestivaltickets bestelde voor 8 vriendinnen en zichzelf? Zou ze geweten hebben dat zij het 500.000ste ticket bestelde? “Absoluut niet, maar het zegt wel hoe populair Het Schlagerfestival is. Maar ik begrijp dat maar al te goed. Eén keer per jaar alle remmen los. Genieten van fijne artiesten op een groot podium, een liveband en knappe belichting, met veel sfeer en ambiance. Wij komen in groep met de bus, waardoor we veilig en plezant kunnen feesten.”

Grootste In zijn speech onderstreepte Hasselts schepen Corthouts nog maar eens het belang van het festival voor de stad, de provincie en de regio. “Het Schlagerfestival is het grootste in zijn soort. We zijn blij dat er zoveel mensen de weg vinden naar Hasselt. Uit alle hoeken van Vlaanderen, maar ook uit de rest van Europa komen de mensen. Velen van hen maken er een uitstap van. Dat zien we aan de dagjestoeristen én de logementen, en voelen we aan de gezellige drukte die er op de festivaldagen heerst in onze binnenstad.”

Beleving Ook present in Hasselt: Maarten Cox. De zanger/presentator heeft er sinds deze week een extra job bij, als kersverse Schlagerfestival-reporter. “Backstage rondlopen achter de coulissen van de showbizz, is op mijn lijf geschreven. Mijn collega-artiesten weten dat ik verschrikkelijk nieuwsgierig ben. Ik ga de komende weken uitzoeken hoe zij zich voorbereiden op het festival, waardoor ze vier keer het beste van zichzelf kunnen geven op het podium. Samen met mijn cameraman maak ik gebruik van mijn backstage-badge die toegang geeft op plaatsen waar er normaal geen publiek mag komen. Als je kijkt naar onze filmpjes, dan zie je de unieke beleving achter de schermen.”



Het Schlagerfestival 2017 vindt plaats ‪op vrijdag 24, ‪zaterdag 25, ‪zondag 26 en ‪zaterdag 1 april, in de Ethias Arena in Hasselt. Kürt Rogiers verzorgt de presentatie en er zijn optredens van Johan Verminnen, Sasha & Davy, The Lynn Sisters, Matthias Lens, Lindsay, Yves Segers, Willy Sommers, Jo Vally, Laura Lynn en Umberto Tozzi.



Tickets kan je bestellen op www.hetschlagerfestival.be